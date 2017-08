Sin ofertas por Toni Villa

Toni en un encuentro con la Cultural Leonesa de la pasada campaña. | Foto: Alberto Brevers (VAVEL.com).

El deseado. La Cultural y Deportiva Leonesa no ha cerrado, ni mucho menos, el apartado de salidas y llegadas y hasta el 31 de agosto todo puede pasar. La entidad culturalista trabaja, por el momento, en la marcha de varios jugadores con el fin de abrir el abanico de posibles refuerzos. Sobre todo para la zona ofensiva en la que podría llegar otro delantero y un viejo conocido para la afición leonesa, que militó en el club la pasada campaña. El nombre de Toni Villa no desaparece y en cada comparecencia del director deportivo del Real Valladolid gana protagonismo.

En la mañana de este martes, el Real Valladolid anunciaba la incorporación de Antonio Cotán, un jugador contrastado y con experiencia en Segunda División. La llegada del centrocampista desde el Sevilla Atlético aumenta la competencia para un Toni Villa que sigue entrenándose mientras se resuelve su futuro. El mediapunta lorquí tiene contrato con el cuadro pucelano, que ya ha anunciado que el que quiera hacerse con sus servicios deberá pagar la cláusula. Mientras tanto, la Cultural y Deportiva Leonesa está a expensas de lo que ocurre aunque el deseo es que vuelva a sus filas el jugador en esta ventana de traspasos.

Miguel Ángel Gómez: "No se ha avanzado nada en el último mes y medio".

En el Real Valladolid no están contentos con este tema y Miguel Ángel Gómez, director deportivo de la entidad, volvió a hablar sobre ello, aunque apuntó que es "un asunto que cansa". Por el momento, la Cultural y Deportiva Leonesa no ha movido ficha en este sentido como ha reconocido: "No hemos recibido ni una sola oferta y el jugador tiene que ganarse el puesto". El mandatario del cuadro pucelano fue más allá y explicó que "no se ha avanzado nada en el último mes y medio" y señaló que "esta inestabilidad no ayuda a que muestre lo que lleva dentro", ya que "no hemos visto lo que podríamos haber visto porque tiene más fútbol del que está mostrando".

En este sentido, el director deportivo del Real Valladolid manifestó que "es una cosa normal, ya que viene de un club en el que ha conseguido muchos éxitos y ha sido una pieza clave, con lo que es lógico que quieran que continúe en la Cultural y Deportiva Leonesa". En este sentido, Miguel Ángel Gómez desveló que esto no se deba a "la mala fe del jugador" y señaló que "está despistado y que parte de su cabeza está en otro sitio". Pese a todo ello, el mandatario blanquivioleta entiende que "no sé quién le estará hablando del tema y quién no, pero el cómo acabemos será cuestión de su rendimiento y no cosas de los clubes".