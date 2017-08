Pito Camacho no se entrena

Google Plus

Pito Camacho en un entrenamiento de esta pretemporada. | Foto: Alexis Fernández (VAVEL.com).

Este miércoles, la Cultural y Deportiva Leonesa disputará un nuevo encuentro amistoso en La Eragudina desde las 20:15 horas de la tarde ante el Atlético Astorga. Pero antes de eso, el conjunto culturalista se ha vuelto a ejercitar en una sesión en la que otra vez la pelota fue la principal protagonista. Y es que el principal objetivo, tal y como apuntó Rubén de la Barrera, "es seguir preparando la pretemporada sin importar el resultado". Eso sí, la sesión tuvo diferentes novedades con la ausencia de varios efectivos de la plantilla del cuadro leonés.

El entrenamiento de la Cultural y Deportiva Leonesa volvió a contar con varias ausencias como viene siendo habitual durante los últimos días. Así, Mario Ortiz continúa su recuperación con la esperanza de estar disponible ante el Lorca FC el próximo viernes 18 de agosto en el estreno liguero. La presencia del centrocampista cántabro no está descartada, aunque parece muy complicado que llegue a tiempo para el envite en el Artés Carrasco. El que no estará seguro es Ahmed Yasser, que se perderá las tres primeras jornadas al estar concentrado con la selección absoluta. Samu Delgado es el otro nombre que no podrá estar en tierras murcianas, aunque en las últimas sesiones de entrena junto al resto de compañeros en las actividades sin balón.

Pero hay no acaban las ausencias en un entrenamiento en el que el reducido número de efectivos contrastó con las primeras semanas de entrenamiento. Iván Agudo volvió a faltar y todo hace indicar que en las próximas horas podría confirmarse su destino definitivo en calidad de cedido. Si estuvo en el Área Deportiva de Puente Castro Pito Camacho, aunque no llegó a enfundarse la equipación de entrenamiento. El ariete almeriense saldrá del equipo sin llegar siquiera a debutar con la Cultural y Deportiva Leonesa en partido oficial.

El Mirandés su destino

Todo hace indicar que el CD Mirandés del Grupo II de Segunda División 'B' donde dispondrá de mayor protagonismo que en la Cultural y Deportiva Leonesa. Según señala José Luis Barreales, el técnico del cuadro burgalés, Pablo Alfaro, habría llamado hasta en tres ocasiones al delantero para que firmara por el conjunto de Miranda de Ebro. En principio, Pito Camacho llegará con la carta de libertad ya que el jugador andaluz se negaba a salir cedido en ningún caso. El salto a la División de Plata deberá esperar para un profesional que dejó buenas sensaciones en pretemporada, aunque no ha sido suficiente.