Toni deja abierto su futuro

Toni en un encuentro con la Cultural Leonesa de la pasada campaña. | Foto: Alberto Brevers (VAVEL.com).

El tema Toni está cerca de convertirse en el particular 'culebrón' del verano para la Cultural y Deportiva Leonesa. En apenas unos días la situación podría variar notablemente según hable uno u otro de distinta parte. En esta ocasión fue el turno del principal protagonista de este hecho: el propio jugador, que dejó varios titulares, también, para gustos. Por el momento, su intención es quedarse en el Real Valladolid, pero no ocultó la posibilidad de que llegue una oferta antes del 31 de agosto. En todo caso, al fin, el mediapunta lorquí daba su opinión a un tema que está alejando a culturalistas y blanquivioletas.

"Llegué con 15 años y no hablamos de un Club cualquiera, esto es el Real Valladolid, un histórico de la Primera División, ¿quién no querría triunfar aquí?", así de contundente se mostraba el ahora mediapunta del conjunto blanquivioleta. Toni Villa buscaba con estas declaraciones dar un paso al frente después de los muchos rumores que le han rodeado en las últimas semanas. Ésta circunstancia ha generado que se vea perjudicado y así lo reconocía el propio futbolista murciano: "Toda esta situación me ha afectado muy negativamente pero estoy decidido a dar el máximo de mí para remontar y demostrar que puedo tener un hueco".

"Se han dicho auténticas barbaridades".

De un plumazo parecían borrarse todas las posibilidades de que Toni Villa cumpliera el deseo de muchos de volver a la Cultural y Deportiva Leonesa. Aunque el mediapunta murciano dejó entre abierta la posibilidad de salir del Real Valladolid y explicó que ya había tenido una conversación con un Miguel Ángel Gómez que aseguró que siempre ha ido "de frente". "Mantuve una conversación con el Club para plantear la posibilidad de salir cedido para continuar con mi formación, sin desvincularme del Real Valladolid en ningún momento", confirmó el futbolista blanquivioleta.

El jugador indicó que se han dicho "auténticas barbaridades" en la prensa sobre un jugador que ni siquiera ha jugado en la División de Plata y por el que estaban dispuestos a pagar 4,5 millones de euros. "Estoy a muerte y me quiero quedar en el Real Valladolid", comentó el jugador, que disipaba muchas dudas por el momento, aunque dejaba todo abierto hasta el cierre del mercado. Si bien, ahora mismo, Toni Villa solamente piensa en recuperar el "tiempo perdido en pretemporada" para cumplir el objetivo de "jugar lo máximo posible".