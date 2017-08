Guía VAVEL Cultural Leonesa 2017/18: remodelación de la plantilla

Google Plus

Fotomontaje de José Mendoza (VAVEL.com).

Muy diferente parece la plantilla de la que dispondrá Rubén de la Barrera esta campaña con respecto al que conseguía el ascenso a Segunda División escasos metros atrás. El salto de categoría ha cambiado la idea de la entidad y ello se ha reflejado en las entradas y las salidas. Así se han vivido en total de 16 fichajes y otras tantas marchas, que se ven completadas con solamente diez renovaciones en la Cultural y Deportiva Leonesa. Un grupo completo y complementario que debería ser capaz de conseguir la permanencia en su retorno a la División de Plata 42 años después.

Cambio en la plantilla

Pese a que parecía que se mantendría buena parte del bloque de jugadores que consiguieron el ascenso, la realidad ha sido bien distinta. José León, Jorge Ortí y Iago Díaz retornaron al Real Madrid, Real Zaragoza y al Almeria tras sus respectivas cesiones; mientras que Toni Villa fue recomprado por el Real Valladolid. Otros como Álex Gallar (Huesca), Benja (Elche), Forniés (Real Murcia), Leandro Montagud (Villanovense), César Morgado (Valencia Mestalla) y Regalón (Racing de Santander) abandonaron de forma inesperada el equipo. Otros como Guille Vallejo (Elche), Alonso (Marbella) o Agudo lo hicieron en calidad de cedido y Jorge Cano y Pito Camacho (Mirandés) tras rescindir su vínculo con el equipo culturalista salieron libres.

Doce bajas con respecto a la plantilla que consiguió el ansiado ascenso a Segunda División y que dejan el número de renovaciones en menos de las esperadas. Jorge Palatsí, Ángel Bastos, Iván González, Gianni Zuiverloon, Viti, Antonio Martínez, Yeray, Julen Colinas, Mario Ortiz y Samu Delgado son los diez jugadores que siguen en el equipo. El bloque de jugadores de la defensa y el centro del campo en los que confío plenamente Rubén de la Barrera para que llegara el ansiado ascenso a la División de Plata. Muchos de ellos seguirán siendo titulares en este nuevo proyecto como ha demostrado el técnico gallego.

Por el momento, a falta de que se confirme alguna llegada más, son dieciséis los refuerzos que ha acometido la Cultural y Deportiva Leonesa este verano. Pito Camacho (Izarra), Manu Rodríguez (Lugo), Aridai Cabrera (Valencia Mestalla), Isaac Carcelén (Real Zaragoza), Alonso (Recreativo de Huelva), Unai Albizua (UCAM Murcia), Iván Agudo (CF Badalona), Ahmed Yasser (Lekhwiya SC), Yelko Pino (Lugo), Santiago Magallán (Unión Santa Fé), Guarrotxena (Mirandés), Señé (Celta de Vigo), Jesús Fernández (Cádiz), Emi Buendía (Getafe), Rodri Ríos (Córdoba) y Ouasim Bouy (Zwolle) son los fichajes. Aunque como se ha explicado antes, Pito Camacho ha salido libre y Alonso y Agudo en calidad de cedidos.

Dos fichas por cubrir

La Cultural y Deportiva Leonesa no tiene cerrado su mercado de fichajes y espera confirmar una nueva llegada, al menos, en los próximos días. A priori, la posición a reforzar de forma fundamental es la de delantero, aunque la entidad podría apostar por adecuar a otro jugador en el puesto de 'nueve'. La complejidad a la hora de firmar a un ariete podría complicar la llegada de un efectivo del gusto de Rubén de la Barrera. Aunque lo que parece más que claro es que por lo menos uno más llegará antes de que se cierre el mercado estival el próximo 31 de agosto.

Aunque el principal deseado sigue siendo Toni Villa. Rubén de la Barrera anhela su retorno y ya han manifestado que hasta el último día todo es posible. Una de las fichas libres quedarían reservadas para el retorno del mediapunta del Real Valladolid, aunque parece complicado que lo haga. Casi imposible parece ahora que llegue un nuevo cancerbero, ya que Samu Diarra formará parte de la primera plantilla, pero con ficha del filial. El centro del campo o un extremo podría ser otra de las demarcaciones en las que podría llegar algún efectivo más.

El uno a uno de la Cultural Leonesa

Jorge Palatsí. Una inoportuna lesión la pasada le privó de ser el cancerbero titular del equipo desde el principio. Esta temporada tendrá un duro competidor, aunque ha demostrado siempre trabajo. Destaca por su buen juego aéreo y su toque con el pie.

Jesús Fernández. La necesidad de contar con dos cancerberos de garantías obligó a la Cultural Leonesa a su incorporación. Presente en la conquista de la décima con el Real Madrid no ha tenido la continuidad deseada. Apenas ha jugado las últimas campañas.

Samu Diarra. Para completar la portería, la Cultural Leonesa ha confiado en un cancerbero de enorme progresión. Llegó hace poco a la entidad de la mano de Aspire Academy y ha maravillado. Confianza plena en un meta que destacó en el Mundial sub-20.

Gianni Zuiverloon. Todo hacía indicar que abandonaría el equipo, pero tras iniciar la pretemporada parece que será titular. Experiencia no le falta a un central que debe ser clave para conquistar la permanencia. Solidez y buena salida de balón con el holandés.

Iván González. Lo más difícil. Después de adaptarse a una nueva posición la pasada campaña, su salto a Segunda División requiere algo más. Confianza y potencia no le faltan al madrileño. Su debut podría no ser un impedimento para que forme como titular.

Unai Albizua. Experiencia en Primera y Segunda División. Solidez y fiabilidad. Esas son varias de las cualidades que se requieren en la zaga y que aporta el vasco. Con el balón en los pies es el que más sufre, pero su aportación aérea puede ser determinante.

Ahmed Yasser. Generó dudas su fichaje, pero la enorme pretemporada realizada ha hecho que sea considerado como titular. Sus constantes marchas con la selección podrían jugar en contra. Bien con el balón, seguro al corte y margen de mejora interesante.

Ángel Bastos. Indiscutible la pasada campaña, el salto de categoría podría cambiar su protagonismo. Después de no tener competencia la pasada campaña, en ésta parte en desventaja con otro jugador con experiencia. Clave que muestre hambre e ilusión.

Isaac Carcelén. No ha dado su mejor versión en el Real Zaragoza, pero potencial tiene. Eso lo sabe Óscar Cano y por este motivo ha acometido su refuerzo. Mejor en ataque, debe tener cuidado con sus constantes subidas. La adaptación está siendo muy positiva.

Viti. El único leonés. El jugador de la casa tendrá la oportunidad de vivir en primera persona el sueño de una ciudad. La pasada campaña cambió su posición y se ha asentado. Tiene un complicado competidor que le podría relegar a un segundo plano a priori.

Manu Rodríguez. La experiencia. Tras una vida ligado al Lugo, el gallego buscará una nueva vivencia en la Cultural Leonesa. Aunque puede jugar en el extremo, en León lo hará en el lateral. Enorme golpeo con su pierna zurda, un auténtico guante.

Yeray. Militó en Segunda División con el Tenerife, varios años después le vuelve la oportunidad. Mucho más maduro, el canario parte como indiscutible para Rubén de la Barrera. Por si esto fuera poco podría actuar en el eje de la defensa en caso de emergencia.

Ouasim Bouy. Su llegada al equipo fuera de forma no le permitirá entrar en el mismo demasiado pronto. Calidad en su pierna izquierda no le falta. Debe encontrar la continuidad que no ha tenido en sus anteriores destinos. Puede jugar como defensivo o creativo.

Mario Ortiz. La clase. Dio un paso atrás la pasada campaña para volver con más fuerza. Lo ha conseguido. El centrocampista cántabro es el creador, por méritos propios, de la Cultural Leonesa. Su regularidad y buen sentido del juego serán fundamentales.

Antonio Martínez. Irregularidad. Las lesiones han marcado la carrera deportiva del madrileño. Llegó para ser importante, pero quedó relegado a un segundo plano la pasada campaña. Rubén de la Barrera confía plenamente en sus aptitudes.

Santi Magallán. Llega desde la Primera División de Argentina. No ha podido demostrar demasiado en pretemporada, aunque puede aportar al equipo. Bien colocado siempre y con un sentido táctico ideal para lo que quiere el técnico culturalista

Yelko Pino. La clase. Maravilló en el Celta de Vigo, pero sus vaivenes le relegaron a un segundo plano. Ni en Inglaterra, ni en el Lugo dispuso de continuidad. Le será complicado en León, aunque calidad y picardía no le falta al menudo mediapunta gallego.

Señé. Llamado a marcar la diferencia. Procedente de Primera División y de disputar la Europa League es la estrella del equipo. No ha sido capaz de ganarse el protagonismo en la máxima categoría y pretende encontrar la regularidad en la División de Plata.

Aridai Cabrera. La oportunidad de asentarse. Tras varios años en la categoría de bronce, el canario quiere ser importante en Segunda División. Su polivalencia le convierten en un comodín. Parte como extremo, pero De la Barrera le ha probado como 'nueve'.

Emi Buendía. Otro de los nombres propios del equipo. Debutó muy joven en Primera División, pero no ha tenido el protagonismo esperado en el Getafe. Tras ascender con el cuadro azulón quiere disponer de minutos de calidad en la Cultural.

Samu Delgado. La incógnita. El ascenso supuso la adquisición de un jugador que apenas disputó 28 minutos por culpa de una lesión. Sigue recuperándose de la misma y su retorno genera dudas. Experiencia y calidad le sobra a un jugador que puede aportar mordiente.

Julen Colinas. La garra. Uno de los jugadores más queridos por la afición por la enorme entrega. El ascenso a Segunda División le relega, a priori, a un segundo plano. Si bien, el extremo vasco aporta alternativas y eso le agrada al técnico culturalista.

Iker Guarrotxena. La explosión. Uno de los jugadores más físicos con los que cuenta. Parte como extremo pero puede moverse por cualquier posición del ataque. Su impresionante temporada en el Mirandés es una garantía para el atacante vasco.

Rodri Ríos. El gol. Por el momento, la Cultural Leonesa solamente podrá contar con un delantero nato. Asegurada la aportación anotadora de un jugador experimentado. Entrega y lucha para ser, además, el primer defensor culturalista.