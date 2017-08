Antonio Martínez: "Estamos al máximo con esta idea de juego"

Google Plus

Antonio Martínez en un entrenamiento de esta pretemporada. | Foto: Alexis Fernández (VAVEL.com).

Cada vez queda menos. Este mismo viernes, el conjunto culturalista debutará en competición oficial visitando desde las 20:00 horas de la tarde el Artés Carrasco, donde se medirá al Lorca FC. Antonio Martínez, capitán de la Cultural y Deportiva Leonesa, atendió a los medios de comunicación en el arranque de una semana histórica para el club con el retorno a la División de Plata. El centrocampista madrileño valoró y comentó todo lo relacionado con la pretemporada y la situación de la plantilla ante su estreno liguero de este miércoles.

"El equipo está muy motivado", así de contundente se mostró el capitán de la Cultural Leonesa que apuntó, además, que "el míster está preparando bien el inicio de la competición". Antonio Martínez explicó que "queremos crear una buena dinámica general, tanto dentro como fuera del vestuario" y señaló que si "somos regulares, en principio estamos bien, y creo que por resultados y sensaciones, vamos por el buen camino". "Queremos crear una buena dinámica general, tanto dentro como fuera del vestuario", sentenció el jugador madrileño que apunta a titular el viernes en Lorca.

"Estoy bien, me encuentro físicamente al 100% y espero ayudar al equipo cuando decida el míster".

Tras varios tropiezos en los partidos de preparación, el centrocampista quiso restarle importancia: "Lo importante es estar bien preparado, los resultados de pretemporada no me preocupan". En este sentido reveló que "la idea es adaptar a todo el mundo al modelo" y reconoció que "aquí eligen muy bien el perfil y los nuevos se están acoplando bien". El único 'pero' de esta época estival han sido los problemas físicos, aunque Antonio Martínez se ha librado de ellos y explicó que "estoy bien, me encuentro físicamente al 100% y espero ayudar al equipo cuando decida el míster". El capitán culturalista expresó que "las lesiones son dinámicas, desgracias que ocurren, pero para eso estamos los demás, hay que ayudar, estamos con muchas ganas".

"El equipo está preparado para competir al máximo nivel y tenemos una plantilla muy completa en cada línea", comentó el centrocampista madrileño. Antonio Martínez explicó que "no se puede dudar del sistema que nos trajo hasta aquí y estamos al máximo con esta idea de juego" y señaló que "la gente que ha llegado es humilde y trabajadora, la misión de los demás es ayudar a su adaptación al grupo". En este sentido, entiende que la motivación se extiende a todos los estamentos de la entidad: "Todos nosotros, tanto equipo, como afición y club, debemos estar motivados al máximo". El mediocentro culturalista comentó que "esta plantilla es ambiciosa, tiene hambre, y quiere conseguir muchas cosas" y sentenció que "estamos a muerte con nuestra idea".