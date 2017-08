Con lo puesto a Lorca

Google Plus

Bouy se pierde la primera convocatoria por lesión. | Foto: Alexis Fernández (VAVEL.com).

La Cultural y Deportiva Leonesa afronta su primer partido de liga con la máxima ilusión posible y el reto de conseguir la permanencia. Después de 42 años alejados de la élite, el sueño pasa por conseguir asentarse en el fútbol profesional. León respira de nuevo una pasión por el balompié desbordada y ello se muestra en el apoyo que recibe su equipo. Por el momento, primera parada en el Artés Carrasco de Lorca. Allí, desde las 20:00 horas de la tarde de este viernes 18 de agosto, el conjunto culturalista se verá las caras con el cuadro murciano, que parte con el mismo objetivo que los leoneses.

Rubén de la Barrera facilitó la lista de convocados para el primer duelo de la temporada. El desplazamiento lo hacen los 18 jugadores disponibles que tiene la Cultural y Deportiva Leonesa. Hay que recordar que ahora mismo la plantilla la forman un total de 23 efectivos, aunque no todos están en perfectas condiciones. Especiales son las bajas de Mario Ortiz y Ouasim Bouy, que intentaron estar hasta el final, pero no fueron capaces de llegar. Los centrocampistas no arriesgarán y todo hace indicar que ante Osasuna podrían reaparecer sin más problemas.

Por lesión son otros dos los jugadores que no podrán estar junto al resto de sus compañeros en Lorca. Samu Delgado continúa con su proceso de recuperación y ya está integrado junto al resto de componentes de la plantilla. Muy diferente es el caso de Santi Magallán, que deberá pasar por el quirófano tras la gravísima lesión sufrida el pasado sábado en el amistoso ante el Guijuelo. Por último, Ahmed Yasser se queda fuera de la citación al acumular dos semanas concentrado con Catar y que le hará estar ausente en las tres primeras jornadas ligueras.

Convocatoria de la Cultural y Deportiva Leonesa ante el Lorca FC

Porteros: Jorge Palatsí y Jesús Fernández.

Defensas: Ángel Bastos, Viti, Gianni Zuiverloon, Unai Albizua, Iza, Manu Rodríguez e Iván González.

Centrocampistas: Yeray González, Julen Colinas, Yelko Pino, Josep Señé y Antonio Martínez.

Delanteros: Iker Guarrotxena, Aridai Cabrera, Rodri y Emi Buendía.