Agudo, cedido al Lleida Esportiú

Google Plus

Agudo en un entrenamiento de esta pretemporada. | Foto: Alexis Fernández (VAVEL.com).

El último en salir. La Cultural y Deportiva Leonesa termina por aligerar la plantilla con una nueva cesión de uno de los jugadores que llegaron en el mercado estival. Iván Agudo buscará minutos en el Lleida Esportiú del Grupo III de Segunda División en el que militó la pasada campaña, pero en las filas del Badalona. Un secreto a voces, que no llegó a producirse la pasada semana y que obligó al retorno al jugador catalán. El extremo seguirá ligado al conjunto culturalista, que confía plenamente en su potencial, un caso muy similar al de Guille Vallejo o Alonso. La opción de fichar gana enteros, toda vez que el cuadro leonés tiene ahora mismo dos fichas libres que podrían ocupar de aquí al 31 de agosto.

Iván Agudo jugará cedido en el Lleida Esportiú.

Llegó con el objetivo de hacerse un hueco en el equipo que iba a debutar en Segunda División con la Cultural y Deportiva Leonesa, pero no lo consiguió. Iván Agudo apenas pudo mostrar el enorme potencial que atesora, ya que no tuvo casi participación en los encuentros de pretemporada. Rubén de la Barrera tuvo claro desde el primer momento que el extremo debía buscar acomodo en forma de cesión para aligerar su equipo. Así, de un día para otro desapareció de los entrenamientos, ya que viajó a su tierra para buscar un destino de su gusto. Pese a ello se vio obligado a retornar a las sesiones ya que no fue capaz de confirmar su equipo en el que disputar esta próxima temporada.

Finalmente será el Lleida Esportiú. Un equipo histórico que anhela retornar a Segunda División después de varias temporadas alejados de la élite. Después de varias temporadas irregulares, Iván Agudo espera ser pieza fundamental en el despegue del conjunto catalán y convencer así a los dirigentes culturalistas. Por el momento, el club no ha confirmado su salida, pero el conjunto ilerdense si lo ha comunicado a través de sus redes sociales. Era un secreto a voces después de que el jugador se quedara sin dorsal este miércoles cuando la Cultural y Deportiva Leonesa anunció de forma oficial los números del club.