Una Cultural sin ideas se estrena con derrota

Primer tropiezo. La Cultural y Deportiva Leonesa no pudo empezar la temporada de la forma esperada y se vio superado por un Lorca FC mucho más certero. El cuadro culturalista encajó un gol olímpico en el ecuador del primer acto que sería determinante en el devenir del encuentro. Los pupilos de Rubén de la Barrera tuvieron la oportunidad de igualar la contienda, pero con lo que se encontraron fue con la sentencia. Carlos Martínez dejó sin opciones de puntuar a un equipo falto de ideas y que echó demasiado de menos a Mario Ortiz, ausente por lesión.

Una de las principales incógnitas. Pese a que Rubén de la Barrera comunicó en la rueda de prensa previa que tenia muy claro el once inicial, los aficionados tenían muchas dudas. El técnico gallego apostó finalmente por estos once jugadores: Jesús Fernández; Iza, Gianni Zuiverloon, Iván González, Manu Rodríguez; Iker Guarrotxena, Yeray González, Josep Señé, Emi Buendía; Aridai Cabrera, Rodri. El encargado de sustituir en el centro del campo fue finalmente Antonio Martínez.

Gol olímpico y muchos nervios

Después de 42 años alejados de la Segunda División, ese factor pareció pesarle a los jugadores del conjunto culturalista en el Estadio Artés Carrasco. Eso y un inicio apabullante de partido de su rival, un Lorca FC que saltó al terreno de juego sin tapujos y con el objetivo de llevarse la victoria. Mientras los pupilos de Rubén de la Barrera no eran capaces de enlazar varios pases seguidos y, por el contrario, el cuadro murciano no dejaba de ganar protagonismo. Sobre todo a través de las bandas y, en especial, por una derecha en la que el berciano Adán Gurdiel y Dani Ojeda formaron una pareja peligrosa y amenazante.

Y eso que en el primer cuarto de hora tanto Dorronsoro como Jesús Fernández fueron meros espectadores de un partido desquilibrado en favor de los dirigidos por Curro Torres. Llegaban y llegaban, pero el Lorca era incapaz de sorprender a la dubitativa defensa culturalista y a un sólido Jesús Fernández. Entonces llegó la desgracia. El guardameta madrileño se convirtió en protagonista inesperado del partido al ser incapaz de despejar un saque de esquina. Eugeni, desde el mismo córner, sorprendió a la zaga de la Cultural Leonesa que volvía a evidenciar problemas atrás. En el ecuador del primer acto, el partido se ponía a favor del conjunto local que dominaba a su antojo el duelo.

La Cultural Leonesa quedó totalmente noqueada tras el tanto de Eugeni y vio como Dani Ojeda y Tropi disponían de dos buenas oportunidades para aumentar las distancias. Mientras tanto, tímidos disparos desde la frontal del área para el conjunto culturalista que no inquietaron a Dorronsoro. Todo hacía indicar que lo que estaba más cerca era el gol del Lorca, que no dejaba de atacar ante las enormes dudas de su contrincante. Pero entonces llegó la mejor opción del equipo leonés al plantarse solo ante el meta Isaac Carcelén, que optó por un centro que cortó en boca de gol Hölgersson. La imagen de los pupilos de Rubén de la Barrera cambiaba, pero cualquier tipo de reacción se perdía con la llegada del descanso.

Intentos sin fortuna y mazazo

No quedaba otra y, aunque no hubo permutas, la Cultural y Deportiva Leonesa mostró mejor versión en los primeros compases de la segunda mitad. Aridai Cabrera fue el único encargado de probar fortuna y uno de los jugadores más activos en el ataque culturalista al que no le llegaron apenas balones. Por este motivo, Rubén de la Barrera apostó por realizar la primera permuta del partido: hombre por hombre. Julen Colinas entraba en sustitución de un Iker Guarrotxena que no tuvo su mejor tarde y que apenas entró en juego durante la hora que estuvo sobre el campo.

La Cultural y Deportiva Leonesa era superior a su rival, pero le seguía faltando generar acciones de peligro con relativa facilidad y cuando lo conseguía chocaba con el muro lorquino. Una vez más, el encargado de probar suerte fue Aridai Cabrera, pero de nuevo Dorronsoro solventaba la ocasión. Antes de que Rubén de la Barrera volviera a su esquema de juego habitual con la entrada de Antonio Martínez dispuso de una de las mejores oportunidades del duelo. Iván González cabeceó ligeramente desviado el libre directo desde la derecha de Aridai Cabrera. El conjunto culturalista lo buscaba, pero no encontraba el camino del ansiado gol que volviera a colocar el empate en el marcador.

Iza y, otra vez, Aridai Cabrera fueron los encargados de poner en apuros a la zaga del Lorca FC que vieron como el gol cada vez estaba más cerca. Rubén de la Barrera optó por ir con todo al ataque y retiró del campo a un central, Gianni Zuiverloon, para dar entrada a un mediapunta, Yelko Pino. El movimiento no surtió su efecto y de forma inmediata, el conjunto murciano encontró la sentencia con el gol de Carlos Martínez tras aprovechar el centro de Manu Apeh. Un mazazo del que ya no pudo reponerse la Cultural y Deportiva Leonesa que sumaba su primera derrota de la temporada.

Vuelta a León y sesión de recuperación

Tras el encuentro, la Cultural y Deportiva Leonesa pondrá rumbo a León a partir de las 23:00 horas de la noche. Será, en esta ocasión, en autobús, en un desplazamiento que se desarrollará durante toda la noche. Los jugadores, con las comodidades que presenta un vehículo de estas características, deberán dormir durante todo el trayecto. Y es que al llegar a la ciudad, el cuerpo técnico ha previsto una sesión de recuperación para todos los componentes de la expedición. A partir de este domingo el equipo preparará el primer envite de la temporada en el Reino de León ante Osasuna el sábado 26 a las 19:00 horas de la tarde.