Emi Buendía: "Tenemos ilusión de empezar con una alegría en el Reino"

Emi Buendía en un entrenamiento de esta pretemporada. | Foto: Alexis Fernández (VAVEL.com).

Se acerca el estreno en casa. Los componentes de la Cultural y Deportiva Leonesa no pudieron celebrar la primera victoria de la temporada en el Artés Carrasco ante el Lorca. Por este motivo, el cuadro culturalista espera estrenarse ante su afición con un triunfo frente a uno de los favoritos como es Osasuna. Emi Buendía atendió a los medios de comunicación este miércoles en el Estadio Reino de León tras el entrenamiento. El extremo argentino, que fue titular en tierras murcianas, no ha podido mostrar su mejor versión y se espera mucho de un jugador que llega tras ascender a Primera con el Getafe.

"El partido del otro día está olvidado, sólo pensamos en hacerlo muy bien aquí", así de contundente se mostraba el jugador argentino cuestionado por la posibilidad de que el equipo hubiera quedado tocado. Pero lejos de todo ello, Emi Buendía reconoció que "tenemos muchas ganas de debutar ante nuestra gente, además frente a uno de los favoritos". El extremo de la Cultural y Deportiva Leonesa no ocultó su decepción por una primera parte de "menos ritmo" que dio paso, eso sí, a una segunda mitad en la que dieron una "cara muy distinta". "Acabamos de empezar, esto es muy largo y hay que trabajar con tranquilidad y superaremos todo", sentenció.

"Osasuna es un histórico, tiene grandes jugadores".

Sectores de la grada leonesa se han mostrado preocupados por la marcha de la Cultural y Deportiva Leonesa a pesar de que solamente ha disputado un encuentro. Muy alejados de esa línea se encuentran los componentes de la plantilla culturalista y así, el extremo argentino explicó que "la adaptación lleva tiempo, entenderse es un proceso" y apuntó que "tenemos que coger las ideas del míster poco a poco". En el apartado personal, Emi Buendía reconoció que "me estoy adaptando bien, el cuerpo técnico y compañeros me lo están poniendo muy fácil". Así, el atacante culturalista comentó que "busco mi mejor nivel, llevaba mucho sin competir tanto y estoy regresando" y añadió que "el míster me pide que participe mucho en el juego, también por dentro".

Este sábado disputará la Cultural y Deportiva Leonesa su primer encuentro como local y Emi Buendía siguió con la línea de sus compañeros: "Tenemos mucha ilusión por debutar en casa con una alegría. Es importante el juego y su desarrollo". El extremo argentino reconoció que "Osasuna es un histórico, tiene grandes jugadores, pero tenemos mucha confianza sobre lo que podemos hacer". El atacante no dudó en comentar que "será muy complicado" y señaló que "tenemos nuestras armas para combatirlo bien".