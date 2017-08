Iker Guarrotxena: "Será un día grande para todos"

Guarrotxena en un entrenamiento con la Cultural Leonesa. | Foto: Alexis Fernández (VAVEL.com).

El más difícil. La Cultural y Deportiva Leonesa tiene ante sí un complicado envite que servirá para estrenarse en el Reino de León frente a un Osasuna que aspira al ascenso a Primera División. Iker Guarrotxena está llamado a ser uno de los jugadores importantes de este equipo tras ser pieza fundamental del Mirandés la pasada campaña con el que no pudo conseguir la permanencia. El extremo vasco atendió a los medios de comunicación y valoró las opciones de los suyos, además de su situación personal tras haber disputado los 90 minutos en la primera jornada.

"El debut en casa es día marcado", así de contundente se mostró el atacante vasco en rueda de prensa, que volvió a remarcar que "hay muchas ganas" y se están realizando "sesiones de nivel". Iker Guarrotxena confirmó que "será un día grande para todos" y no tiene "dudas de cómo va a responder la afición", además explicó que "queremos devolver esa confianza, ese apoyo". El jugador de la Cultural y Deportiva Leonesa comentó que "la exigencia de Osasuna le obliga a exigirse al máximo, pero en ilusión y ganas, no nos van a superar" "Va a ser un partido totalmente diferente al de Lorca. Tenemos que comenzar a ser superiores desde el balón", sentenció el culturalista.

El extremo vasco apuntó a todos los presentes que "una de las ventajas es que el cuerpo técnico puede variar el sistema y adaptar ciertos matices al partido". Iker Guarrotxena confirmó que "perfeccionaremos las pautas que nos da el míster para llegar al máximo al partido" y señaló que "este año he conseguido completar la pretemporada entera, ojalá eso me garantice disfrutar del año entero". El jugador de la Cultural y Deportiva Leonesa comentó que "el sistema es atractivo, es muy positivo para todos, siempre con iniciativa y balón" y añadió que "estar en el once es un reto para mí, buscaré dar mi mejor versión en el puesto en el que me toque".

Iker Guarrotxena confirmó que "la plantilla es espectacular, hay variedad y muchas posibilidades" y comentó que "intentaré aportar siempre". El extremo vasco explicó que "nos centramos en el partido de Osasuna , queremos ofrecer lo mejor para nuestra afición" y apuntó que "no nos adelantamos, queremos vivir el presente, es la mejor manera de afrontar esta categoría". Para concluir su comparecencia valoró que "el nivel del equipo y de cada compañero es mayor cada día, la exigencia es máxima, y es muy positiva" y sentenció que "la gente de ataque de Osasuna son garantía de gol, pero tienen un buen bloque, muy completo".