Ojeando al rival: Osasuna, favorito al ascenso

Roberto Torres es una de las estrellas de este equipo. | Foto: Rodrigo Jiménez (VAVELcom).

Primer partido en casa. No es el estreno de la competición, pero no por ello pierde interés y emoción el duelo de este sábado 26 de agosto en el Estadio Reino de León. Después de 42 años alejados de la élite, la Cultural y Deportiva Leonesa volverá a ejercer de local en esta categoría a partir de las 19:00 horas de la tarde. Ante sí tendrá a uno de los equipos más potentes de la Segunda División y que busca el retorno lo antes posible como es Osasuna. Un rival que no llega con urgencias, pero sí con la necesidad de sumar los tres puntos después de empatar en El Sadar 1-1 ante el Sevilla Atlético. Un partido emocionante, en especial para la grada leonesa, que vuelve a vibrar con los suyos tras muchos sinsabores.

Al Reino de León llegará uno de los 'gallitos' de la categoría y que la pasada campaña militó con más sombras que luces en la Primera División. Un equipo que en los últimos años se ha convertido en 'ascensor', pero que quiere retornar a la más categoría para asentarse en ella. No será sencillo, ya que por el momento necesitan conseguir el ascenso en una Segunda División que en las últimas temporadas ha sido de lo más igualada. Por presupuesto y plantilla no será, ya que gracias a la ayuda al descenso y varias ventas, los ingresos han crecido notablemente. Además, el encargado de confeccionar el equipo es un Braulio Vázquez que conoce a la perfección la División de Plata tras su paso por el Real Valladolid.

Tano y Miguel Flaño son las únicas bajas seguras de Osasuna.

La primera decisión importante del pontevedrés fue la llegada del nuevo técnico: un Diego Martínez que maravilló la pasada temporada en el jovencísimo Sevilla Atlético. Una apuesta arriesgada por un técnico poco experimentado, pero con las ideas muy claras como demostró en el filial hispalense. Petar Vasiljević, que fue incapaz de conseguir la permanencia con Osasuna dejaba su sitio al preparador vigués. Una nueva experiencia en la élite, en la que ya estuvo de la mano del cuadro sevillista con el que consiguió alzarse con una Europa League. Y es que el entrenador gallego formaba parte del cuerpo técnico del equipo en uno de sus últimos éxitos internacionales en su competición fetiche.

Pese a la revolución que ha vivido el equipo durante este verano con salidas y llegadas, Osasuna ha sido capaz de mantener a buena parte de su bloque. Así, David García, Unai García, Tano, Fuentes, Clerc, Javi Flaño, Oier, De las Cuevas, Roberto Torres, Fran Merida, Miguel Olavide,Fausto Tienza y Miguel Flaño certificaron su continuidad. En el apartado de bajas, que ascienden a un total de 14 destacan las marchas de: Vujadinovic y Raoul Loe, tras vivir su segunda experiencia en el cuadro navarro; y, especialmente, de Sergio León (Betis), Álex Berenger (Torino) y Jaime Romero (Córdoba) por los que ha sacado casi 10 millones de euros. Por ello ha vivido 13 llegadas: Aitor Buñuel, Kike Barja y Miguel Díaz (Osasuna Promesas); David Rodríguez (Alcorcón), Sebas Coris (Girona), Aridane (Cádiz), Lucas Torró (Real Oviedo), Sergio Herrera (Huesca), Mateo García (Las Palmas), Quique (Almeria), Xisco (Muangthong), Arzura (River Plate) y Manu Herrera (Betis)

Las únicas bajas confirmadas para este encuentro por parte de Osasuna son las de Tano Bonnin y Miguel Flaño, que se recuperan de graves lesiones. Parece muy complicada la presencia de Fausto Tienza, aunque para la zona ancha del campo recuperan a Lucas Torró tras perderse el primer encuentro de liga. Con todo ello, el conjunto navarro podría disponer de un once de gala plagado de las estrellas de la categoría. Diego Martínez, eso sí, podría introducir diversos cambios con respecto a su once inicial en El Sadar y formar con un 'once' parecido a este: Sergio Herrera; Unai García, Aridane, Oier, Clerc; Roberto Torres, Arzura, Fran Mérida, Sebas Coris; David Rodríguez, Quique. La necesidad de sumar puntos acucia a un equipo que quiere retornar a Primera División lo más rápido posible.