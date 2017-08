Rubén de la Barrera: "Vamos a competir, seguro"

Rubén de la Barrera en la sala de prensa del Estadio Reino de León. | Foto: Christian Fernández.

Estreno en casa. La Cultural y Deportiva Leonesa vive un momento especial al recuperar después de 42 años para la ciudad la Segunda División. Importante momento para la entidad y la afición tras su travesía por la categoría de bronce y Tercera División en todo este tiempo. Rubén de la Barrera, técnico del conjunto culturalista, atendió a los medios de comunicación en la previa del encuentro frente a Osasuna este mismo sábado. El preparador gallego comentó con ilusión que afrontan su estreno en casa y con el propósito de ponerle las cosas muy difíciles a uno de los candidatos al ascenso.

Un duelo que parece muy complicado y así lo reconoció Rubén de la Barrera: "Recibimos a un candidato al ascenso, gran día para estrenarnos en casa y conseguir los tres puntos" y señaló que "queremos conseguir lo máximo, necesitamos a la gente, que sean un jugador más en esta pelea". En este sentido, el técnico culturalista explicó que "hasta el último minuto necesitamos a toda la afición, es importante para nosotros" y añadió que "Osasuna es un equipo definido, que tiene muchas cosas, y que presenta un bloque organizado". El preparador gallego desveló que el cuadro rojillo "puede ser uno de los equipos algo más superiores, pero en el partido todo puede cambiar" y sentenció que "maneja bien los tiempos, es un conjunto que puede funcionar muy bien en cada escenario".

"Bouy y Mario pueden sumar mucho en la continuidad del juego".

Pese a ello, el técnico culturalista reiteró que "tenemos que tener más ilusión que nunca, ilusión por el trabajo, y sin centrarnos en nada más" y confirmó que "el partido es lo que nos ocupa, es un choque ante uno de los grandes, pero vamos a competir, seguro". Rubén de la Barrera comentó que "buscaremos superar cualquier dificultad con nuestra línea y sabemos qué capacidades nos favorecen" y apuntó que "cada partido tiene sus propios condicionantes, la idea es adaptar al equipo a las exigencias del momento". Un mensaje que llena de optimismo con la recuperación de dos jugadores capitales: "Tenemos a toda la gente disponible, los antecedentes condicionan, pero están preparados para entrar" y desveló que "Bouy y Mario pueden sumar mucho en la continuidad del juego, y en la relación entre jugadores".

Sin demasiadas preocupaciones, el míster culturalista comentó que "en Lorca hemos pagado la condición de debutante", aunque reconoció que "tengo una plantilla muy competitiva, nos centramos en lo que tenemos y en lo que podemos dar". En esta línea, el técnico gallego apuntó que "no podemos pensar en el día anterior y tenemos que mejorar y aprender, esta categoría es así" y comentó que "no debemos pensar mucho en el resultado, la clave de todo es el juego". Rubén de la Barrera, eso sí, no quiso mojarse con el 'caso Toni' y expresó que "me limito a extraer el máximo rendimiento de los jugadores que tengo, es mi máxima prioridad".