Previa. Cultural Leonesa - Osasuna: reestreno en casa

Google Plus

¡Qué lejos queda! Han pasado 42 años desde que León se engalanaba para vivir un encuentro de Segunda División en su ciudad, demasiado tiempo que acaba este mismo sábado. Un sueño que se pone en juego en el Estadio Reino de León, que se estrenará en la División de Plata con la Cultural y Deportiva Leonesa como local. Hay que recordar que hace unos años acogió el enfrentamiento entre el Sporting de Gijón y el Almeria tras la clausura de El Molinón por incidentes. Desde las 19:00 horas de la tarde, un rival que quiere retornar lo antes posible a Primera División como es Osasuna pone en jaque las opciones leonesas.

No será la primera vez que culturalistas y rojillos se vean las caras en Segunda División, aunque si han pasado un buen puñado de años desde la última vez. Además, los enfrentamientos entre unos y otros tienen un color muy distinto dependiendo del equipo que ejerza como anfitrión de su rival. Las cuatro visitas de Osasuna a León se han saldado de forma favorable para la Cultural y Deportiva Leonesa con tres victorias y un empate más para los leoneses. Mucho peor se le ha dado los desplazamientos a tierras navarras, los cuáles cuenta por derrotas en sus cuatro visitas anteriores.

Cultural Leonesa, estreno en casa

No pudo ser. El estreno de temporada para el conjunto culturalista fue una dolorosa derrota que llevaron al equipo al 'farolillo rojo' de la clasificación tras caer 2-0 ante el Lorca FC. Una circunstancia que no es determinante a estas alturas de temporada, aunque hace que la necesidad ante Osasuna sea sumar los tres puntos. Un duelo especial para todos los segmentos del club, especialmente una afición que volverá a respirar el aroma de la Segunda División. Oportunidad de oro para disfrutar de un duelo ante un conjunto que hasta hace muy poco se veía las caras con los mejores equipos españoles. Nada más y nada menos que 42 años de espera que de una vez por todas ha tenido su final esperado y deseado.

Lejos de lo ocurrido la pasada jornada, Rubén de la Barrera contará con un mayor número de efectivos y por este motivo deberá realizar varios descartes. Todo dependerá de la presencia de Mario Ortiz en el equipo, ya que el centrocampista cántabro es toda una incógnita y su titularidad o no variaría la idea del técnico. El que está en perfectas condiciones si lo estima oportuno el preparador gallego es Ouasim Bouy, que en los entrenamientos ha demostrado un gran estado de forma. Los que no podrán estar este sábado ante Osasuna son los lesionados Santi Magallán y Samu Delgado, que se recuperan de sus dolencias; además de Ahmed Yasser, concentrado con Catar. Todo apunta a que habrá distintas variantes en el once inicial que disponga sobre el césped del Reino de León la Cultural y Deportiva Leonesa.

Osasuna, candidato al ascenso

Un año para olvidar hizo que Osasuna volviera al infierno de la Segunda División después de todo lo que había sufrido un año atrás para ganarse su sitio en la máxima categoría. Un hecho que le ha permitido aprender de los errores del pasado y obtener una buena inyección económica que está siendo fundamental a la hora de afrontar esta temporada. La llegada de Diego Martínez es el primer movimiento de un equipo que ha acudido al mercado con el 'bolsillo' lleno tras varias ventas. La unión de todas estas cuestiones han permitido al conjunto pamplonica optar a los mejores nombres de la categoría. Todo ello para buscar un ascenso inmediato a Primera División de la mano de un equipo que alguno dicen que es mejor que en la campaña pasada.

Así las cosas, Diego Martínez contará con par de ausencias por lesión para desplazarse a León, donde se verá las caras con la Cultural y Deportiva Leonesa. El extécnico del filial hispalense, además, prepara una serie de cambios para tratar de llevarse el triunfo después del traspiés vivido en la primera jornada ante el Sevilla Atlético. El preparador gallego tiene las bajas por lesión de Fausto Tienza, que no ha llegado a recuperarse a tiempo; y de Tano Bonnin y Miguel Flaño aquejados de problemas físicos de larga duración que les tendrán en el dique seco varias semanas más. En el bando contrario, Lucas Torró, tras caer lesionado en pretemporada ante el Huesca, podría disponer de minutos tras reintegrarse a la dinámica de equipo.

Convocatorias:

Cultural Leonesa: sin confirmar.

Osasuna:Sergio Herrera, Manu Herrera; David García, Oier, Unai García, Aridane, Clerc; Arzura, Lucas Torró, Fran Mérida, Miguel Díaz, Miguel de las Cuevas, Roberto Torres, Sebas Coris, Mateo García; Quique, Xisco y David Rodríguez.

Posibles alineaciones: Cultural y Deportiva Leonesa vs. Osasuna