Rubén de la Barrera recupera efectivos

Ouasim Bouy podría disputar sus primeros minutos de la temporada. | Foto: Alexis Fernández (VAVEL.com).

No por no ser el primero de la temporada será menos ilusionante el retorno de la División de Plata a la ciudad de León después de 42 años alejados de la élite. Demasiado tiempo ha pasado en la ciudad desde que en 1975 vivían en vivo y en directo su último duelo en el ya Antonio Amilivia, renombrando a la mítica La Puentecilla. El club se ha trasladado de lugar, pero la ilusión vuelve a aflorar tras un año para el recuerdo. El primer rival que llegará al Estadio Reino de León no puede ser, casi, de más nivel, un Osasuna que la campaña pasada militaba en Primera División, y que desde las 19:00 horas de la tarde se verá las caras ante la Cultural y Deportiva Leonesa.

La principal duda para los aficionados culturalistas volvía a estar, como ocurrió la pasada semana, en la zona ancha del campo por culpa de las molestias físicas. Pese a todo ello, Ouasim Bouy se entrenó sin demasiados problemas junto al resto de sus compañeros durante estos últimos días. Su presencia en la convocatoria parece necesaria ante la plaga de bajas en esta demarcación del campo durante las anteriores semanas. El que está entre algodones es Mario Ortiz, que no se entrenaba el pasado jueves y que podría jugar frente a Osasuna ante la necesidad de tener al jugador en el campo.

Los que están totalmente descartados para el duelo de este sábado en el Estadio Reino de León son tres de los ausentes en la primera jornada ante el Lorca FC. Samu Delgado continúa con su proceso de recuperación, pero tardará en estar a disposición de Rubén de la Barrera en torno a tres semanas más. Santi Magallán si que no volverá a vestirse de corto hasta el mes de febrero o marzo cuando supere su grave lesión de rodilla. Más cerca está la vuelta de Ahmed Yasser, que acumula más de tres semanas concentrado con la selección absoluta de Catar.

Disponibles de la Cultural y Deportiva Leonesa ante Osasuna

Porteros: Jorge Palatsí y Jesús Fernández.

Defensas: Ángel Bastos, Viti, Gianni Zuiverloon, Unai Albizua, Iza, Manu Rodríguez e Iván González.

Centrocampistas: Yeray González, Mario Ortiz, Ouasim Bouy, Julen Colinas, Yelko Pino, Josep Señé y Antonio Martínez.

Delanteros: Iker Guarrotxena, Aridai Cabrera, Rodri y Emi Buendía.