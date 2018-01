Cultural Leonesa - Numancia: puntuaciones Cultural Leonesa, jornada 21 de la Liga 123

Google Plus

Buendía celebrando el primer gol de la Cultural | Foto: Cultural y Deportiva Leonesa

La Cultural no pudo comenzar el año 2018 con victoria a pesar de acariciarla con la punta de los dedos tras ponerse delante en el marcador por 2-0 mediado el segundo tiempo con goles de Buendía y Señé. Pero un oficioso Numancia supo reponerse empatando el partido a cinco minutos del final, empate que deja al equipo leonés al borde del descenso con sólo dos puntos de ventaja sobre el Barcelona b.

(0-3: Muy mal / 4: Mal / 5: Regular / 6: Bien / 7: Bastante bien / 8: Muy bien / 9: Fantástico / 10: Excelente / S.C: Sin calificar).

Rubén de la Barrera

6 | Jornada 21 y alineación 21 que sacaba de inicio el entrenador culturalista, sorprendiendo en esta ocasión con el debut de Moutinho incluyéndolo en el once inicial. No le salió mal la jugada pues hasta que le duró la gasolina al jugador suizo fue de los mejores del equipo. Aún así el equipo volvió a adolecer de los errores defensivos que viene arrastrando toda la temporada y que, de momento, el entrenador no se está viendo capaz de corregir.

Jesús Fernández

4 | No fue una buena tarde la del guardameta culturalista pues los dos tiros entre los tres palos del Numancia acabaron en gol, siendo uno de los principales responsables en el gol del empate soriano al quedarse a media salida en el centro que remataría en el borde del área pequeña Higinio libre de marca.

Carcelén

5 | Partido flojo el del lateral derecho de la Cultural. Blando en defensa donde Mateu le puso en apuros constantemente e impreciso en ataque a la hora de dar pases.

Yasser

7 | Buen partido del central catarí hasta que se lesionó al filo del descanso. Se estaba mostrando inexpugnable en el centro y haciendo buenas coberturas a Viti en la izquierda. Entre unas cosas y otras la Cultural no está consiguiendo la regularidad necesaria de este jugador.

Iván González

7 | Otro partido muy completo del 'turbocentral'. Acoplándose perfectamente primero a Yasser y luego a Zuiverloon tras la lesión del primero. Está consiguiendo una buena regularidad que ante las bajas actuales lo hacen imprescindible en el once culturalista.

Viti

7 | Gran partido del criticado lateral izquierdo. El jugador leonés se mostró incisivo en ataque, de donde partieron los dos goles de la Cultural, y seguro en defensa, cerrando su banda durante todo el partido.

Yeray

8 | En su línea que no es poco. El mediocentro canario de la Cultural sigue demostrando partido a partido que es imprescindible. Perfecto en su papel de 'stopper' e incluso sumándose al ataque con posibilidades de hacer gol desde fuera del área en un par de ocasiones.

Mario Ortiz

6 | El correcaminos, incansable durante todo el partido y bien en faceta de recuperación mostrándose luego algo impreciso en el pase. Debido a su desgaste físico el centrocampista cántabro baja sus prestaciones en los segundos tiempos.

Moutinho

7 | Brillante estreno del extremo suizo. Gran primera parte en su debut, el jugador se mostró vertical y desequilibrante y desde su banda izquierda partieron las principales ocasiones de la Cultural del primer tiempo. En la segunda parte acusó su inactividad de los últimos tres meses y fue sustituido por Guarrotxena en el minuto 63.

Buendía

7 | Partido intermitente del extremo argentino. Alternó buenos momentos, con el primer gol incluido, con partes del partido donde estuvo desaparecido, sobre todo en el primer tiempo. Su verticalidad y calidad siguen convirtiéndole en imprescindible para la Cultural. Fue sustituido en el minuto 82 por Aridai.

Señé

8 | Es un jugador diferencial. En el primer tiempo fue el único capaz, con sus controles orientados, de zafarse de la fuerte presión adelantada del Numancia originando las principales ocasiones del equipo leonés. Culminó su gran partido con el segundo gol, rematando de cabeza en el área pequeña un gran centro de Guarrotxena.

Rodri

6 | Incansable, realizando un gran trabajo invisible bajando a recibir y aguantar balones. Aporta muchísimas cosas que ayudan al equipo durante el partido pero eso también hace que muchas veces llegue al remate exhausto o apenas goce de ocasiones durante el partido como fue el caso, y al final un 9 vive de sus goles.

Zuiverloon

5 | Error fatal. Estaba siendo un partido correcto el del central holandés, que le tocó entrar todo el segundo tiempo al sustituir al lesionado Yasser, hasta que falló en el gol del empate del Numancia. Si parte de la culpa fue de Jesús Fernández por quedarse a media salida, la otra parte fue de Zuiverloon tras fallar en la marca del delantero Higinio que remató solo sin oposición. El central ha perdido la confianza del entrenador.

Guarrotxena

7 | Posiblemente sus mejores minutos como culturalista. Entró a los 63 minutos de juego sustituyendo al debutante Moutinho y parece que la nueva competencia ha resultado positiva para despertar al extremo vasco. De botas salió la asistencia del segundo gol de Señé e incluso se vió con confianza para casi conseguir el gol de la temporada desde el centro del campo. Una esperanza para poder recuperar a este jugador para la causa.

Aridai

6 | Correcto en el poco tiempo que dispuso. El extremo canario salió en el minuto 82 sustituyendo a Buendía y se mostró activo e incisivo en esos diez minutos.

Árbitro: Pulido Santana

7'5 |Buen arbitraje que sólo tuvo como jugada polémica el primer gol de la Cultural. Ni las repeticiones televisivas ayudan a dilucidar quien toca el balón tras el tiro de Buendía, o el defensa del equipo soriano, o Señé que estaba en fuera de juego. El linea se decantó por la primera opción dando el gol como legal. Fuera de esa acción el arbitraje fue correcto en un partido muy limpio donde solo mostró una cartulina a Manu del Moral por parte del Numancia.