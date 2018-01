De la Barrera: "Nosotros hemos perdido el partido"

Rubén de la Barrera durante la rueda de prensa tras el partido | Foto: Cultural y Deportiva Leonesa

El entrenador Ruben de la Barrera aprovechó la rueda de prensa tras el partido contra Osasuna para extraer la parte positiva de la derrota. Para el técnico leonés, el equipo mostró una cara mucho mas competitiva que en las anteriores dos salidas del equipo a Lugo y Oviedo: "si relacionamos este partido a la visita a otros campos importantes en los que quedaba sensación de derrota garantizada, hoy la percepción cambia respecto a todo lo que tiene que llegar y este partido nos va a ayudar mucho de cara a próximos retos en estadios de esta envergadura", destacó el técnico culturalista que también quiso hacer hincapié en la diferente manera de competir que tuvo su equipo en cada una de las partes: "en los primeros 45 minutos hemos evitado desequilibrios, apenas hemos concedido dos oportunidades si bien no hemos generado peligro con el balón y en la segunda hemos experimentado una mejora importante especialmente con balón, hemos podido desequilibrar, encontrar jugadores que hicieran crecer las jugadas y el gol nos hizo creer en poder empatar así como a ellos el poder perder la ventaja de la que disponían".

A Viti le va a penalizar el error del segundo gol, pero ha hecho un partido sensacional como central

Para el entrenador leonés fue clave el primer gol del partido al límite del descanso y lamentó que su equipo no fuera capaz de dormir el partido para llegar al final del primer tiempo con empate poniendo como ejemplo el final de partido realizado por Osasuna donde mediante interrupciones y perdidas de tiempo no dejó jugar a la Cultural: "El primer gol viene de un saque de puerta a favor nuestro y en los últimos minutos de partido no se ha jugado por mérito de Osasuna, esto nos debe enseñar a jugar a los finales porque no podemos permitir que ocurra nada en esos minutos con esa situación", explicaba el técnico.

Quiso el técnico leonés echar un capote sobre Viti, improvisado central en el día de hoy, que cometía un error capital que resultaba en el segundo gol del cuadro navarro: "le va a penalizar el error en el segundo gol, pero ha hecho un partido sensacional", comentaba Rubén de la Barrera finalizando la rueda de prensa

