Ataque de alto vuelo

Fuente: Copa Argentina Web

Por los 32avos de Final de la Copa Argentina, Defensa y Justicia derrotó por 3 a 0 a Sol de Mayo, con goles de Nicolás Stefanelli, Alexander Barboza y Andrés Ríos. En el primer tiempo, el equipo de Florencio Varela controló la pelota y creó diferentes situaciones de peligro. Sin embargo, no encontró el gol por diferentes razones. La primera cuestión fue que al Halcón le faltó precisión a la hora de definir. Después, el otro factor fue la buena actuación del arquero Nahuel Astutti, quien siempre estuvo atento cuando le remataron.

Por ello, el conjunto orientado por Sebastián Beccacece finalizó la primera etapa sin festejos de goles. Con respecto al combinado de Viedma, no provocó ocasiones frente al arco defendido por Gabriel Arias. En el complemento, Defensa y Justicia continuó con su propuesta y finalmente encontró la victoria que buscó desde el inicio. En la primera oportunidad, Stefanelli convirtió el 1 a 0 para que los hinchas comiencen a abrazarse. Unos minutos después, el elenco de camiseta verde y amarilla volvió a sacudir el estadio Florencio Sola porque Barboza con un impactante cabezazo marcó el 2 a 0.

El marcador trajo tranquilidad al cuadro de Florencio Varela ya que desde el inicio del encuentro siempre creó situaciones pero no lo podía traducir en la red. Unos minutos más tarde, el ex atacante de River Plate, Andrés Ríos armó una gran jugada personal y anotó el 3 a 0 final. De esta forma, el Halcón ratificó sus buenas actuaciones del 2017 en el campo de juego y consiguió la clasificación a los 16avos de Final. Con el pasaje a otra fase se encontrará con el ganador del partido entre Temperley y Sportivo Las Parejas que todavía no tiene definido el día y el horario.