Lemme: "Beccacece se va a quedar hasta que finalice el torneo"

Fuente: Diario Clarín

El presidente de Defensa y Justicia, José Lemme en un reportaje para el programa de radio Jogo Bonito resaltó: "En nuestro club se trabaja muy tranquilo, eso ayuda a los entrenadores que llegan". A su vez, destacó: "El trabajo de Bragarnik en Defensa es como si fuera un gerente. Todo lo hacemos en conjunto". Además, brindó optimismo: "Mantenernos en Primera nos da un aire para seguir creciendo en todos los sentidos". Después, deslizó: "Siempre buscamos una línea cuando elegimos director técnico. Gracias a Dios se nos dieron resultados".

Luego, comentó sobre la presencia de Jorge Sampaoli en el estadio Norberto Tomaghello: "Fue una alegría inmensa recibir a Sampaoli. Me causó una muy buena impresión". Asimismo, opinó del desembarco de Sebastián Beccacece a la Selección Argentina: "Pensábamos que Sampaoli no lo iba a llamar a Beccacece. Es muy difícil decirle que no". Por su parte, agregó: "Estamos buscando el reemplazante de Beccacece. Todavía tenemos tiempo para decidirlo".

También, puntualizó: "La mayoría de los chicos quieren quedarse pero seguramente van a empezar a sonar los teléfonos". Más tarde, informó: "Con Independiente estaba programado para el 11 de junio pero todavía no está confirmado". A su vez, aclaró: "No queremos perjudicar a Independiente ni tampoco queremos que nos perjudiquen a nosotros".

Por último, dejó una buena noticia para los hinchas de Defensa y Justicia: "Beccacece se va a quedar hasta que finalice el torneo, es el compromiso que asumió". Además, el directivo volvió aclarar: "Beccacece, Nico Diez y otro ayudante van a ir a trabajar con Sampaoli a Argentina".