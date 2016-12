Andone: "En mi cabeza no hay otra cosa que no sea seguir aquí"

Fuente: RC.Deportivo

El delantero blanquiazul antendió a los medios de comunicación para hablar de su situación personal tras los rumores que apuntan al interés de equipos ingleses, también analizó al Osasuna que será el equipo al que se enfrente el Dépor el próximo domingo en Riazor.

En cuanto al próximo partido de liga, el Deportivo no quiere otra cosa que no sean los tres puntos, el internacional rumano sabe de la importancia del duelo ante Osasuna, que también llega necesitado: "Es un partido muy importante,tendremos que sumar los tres puntos sí o sí. El delantero sabe perfectamente que es una ocasión ideal para sumar, ya que Osasuna es colista con tan solo siete puntos: El rival no anda muy bien, son lo últimos clasificados y contamos con el apoyo de nuestra afición. Para Andone, es una buena oportunidad para alejar a un rival por la lucha de la salvación: "Está claro que es el colista, a priori un rival mas asequible no vamos tener y no podemos arriesgarnos a que Osasuna se reenganche a la lucha por salvación". Al delantero también le preocupa el exceso de confianza que puede provocar jugar contra un rival que va de último, pero confía en sus compañeros: "Tenemos que ser conscientes de lo mucho que nos jugamos, tenemos que salir como si el rival fuese el Madrid, no hay otra mentalidad en el equipo, las ganas y la actitud que tenemos es inmejorable".

“ Joselu es un gran chico y un gran jugador”.

La sociedad Andone-Joselu fue una de las mejores noticias que el Deportivo se trajo del Bernabéu, una sociedad a la que Andone le augura un gran futuro y compara a la que tuvo con Xisco en el Córdoba: "Xisco me beneficiaba mucho, es un jugador grande y bueno técnicamente, yo también lo liberaba mucho con mis carreras, metimos entre los dos treinta y tres goles, con Joselu también podemos hacer una buena pareja, pero al final es el entrenador quien decide y lo respetamos".

Las grandes actuaciones de Florin en las últimas semanas han llamado la atención de varios clubes, en concreto de la Premier. El '10' blanquiazul fue tajante y no piensa abandonar el Deportivo: "Yo estoy muy feliz aquí, tuve ofertas del extranjero en verano, no pienso salir al extranjero y la Premier no me tira nada". En su decisión de seguir en el Deportivo también pesa la fuerte apuesta que hizo el club en verano y también que está muy adaptado a la ciudad: "El Deportivo ha apostado muy fuerte por mí, estoy muy agradecido, para mí es el mejor club del mundo y tendría que ser una locura de oferta para que salga de aquí".