Sidnei: "Mi renovación se cerrará en 2016"

Google Plus

Foto de RC. Deportivo

El central titular del Deportivo de la Coruña, Sidnei, repasó ante los medios la situación del equipo en vísperas del encuentro en el que recibirá en Riazor al Osasuna de Joaquín Caparrós. Los de Garitano vienen en buena forma tras el cinco a uno a la Real Sociedad y la derrota in extremis en el Santiago Bernabéu.

El partido ante Osasuna, vital

"El domingo tenemos un partido muy importante para nosotros, donde tenemos que sumar los tres puntos". Sidnei expresaba así la importancia que tenía el choque. Sobre el rival, fue cauto: "Tenemos que tener mucho cuidado porque tienen buenos jugadores. Hay que seguir en esta línea y con este trabajo, para hacer un buen partido". El Deportivo tratará de encadenar su segunda victoria consecutiva en Riazor, y el Osasuna es un buen rival para cumplir dicho propósito.

Por otro lado, el brasileño respondió a la pregunta de cómo le sentaría al Deportivo vencer en el último encuentro de 2016. "Una victoria el domingo nos da más tranquilidad en la tabla. Sabemos la manera en la que tenemos que encarar ese partido tan importante". Sobre el partido, Sidnei declaró que "hay que jugar con tranquilidad e inteligencia para hacer nuestro trabajo y conseguir los tres puntos".

"Todos estamos preparados"

El Deportivo es una plantilla amplia con muchas variantes y jugadores aptos para jugar. Para Sidnei, "todos estamos preparados. Tenemos un gran grupo, y quien salga al campo ayudará al equipo". Otro tema candente en la actualidad deportivista es el gol en el último minuto que arrebata puntos a los gallegos. "Nos duele, porque hacemos un gran trabajo durante 90 minutos y al final nos hacen un gol".

Noticia importante. El central adelantó una exclusiva sobre su renovación. "Se cerrará antes de que acabe el año". Parece que el conjunto gallego podrá seguir disfrutando del brasileño durante más años, a pesar de los rumores que lo veían fuera del equipo este verano, con Valencia o FC Barcelona como posibles destinos.

Por último, el central finalizó la rueda de prensa hablando sobre las jugadas a balón parado. "El balón parado es muy importante. Intentamos cada día mejorar en ese aspecto". Además, quiso aclarar que "no habrá relajación". El Osasuna lleva cinco derrotas consecutivas y es el colista de la liga. No obstante, el central destacó que "las estadísticas no nos interesan, Hay que salir duros porque el partido es muy importante". Partido clave para seguir con la buena dinámica y acabar 2016 con un buen sabor de boca.