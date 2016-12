Conociendo al enemigo: Club Atlético Osasuna

Conociendo al enemigo: C.A. Osasuna | Foto: La Liga

Análisis del próximo rival liguero del Deportivo de la Coruña: El Club Atlético Osasuna. El próximo domingo 18 a las 18:30h, el equipo gallego recibirá la visita de los navarros en el Estadio Municipal de Riazor. Los dos equipos tienen la necesidad de ganar para intentar cumplir el objetivo de no perder la categoría.

Osasuna afronta el próximo choque en Riazor con la necesidad de ganar, los rojillos son colistas con tan solo siete puntos logrados tras 15 jornadas, el Osasuna llega a Riazor tras perder cero a tres con el Barcelona y dando una buena imagen, al igual que el Deportivo que también ofreció una gran versión en su último partido, en el que cayó tres a dos en el Santiago Bernabéu y que busca dejar atrás en la tabla a su rival y a los otros equipos implicados en los puestos de descenso.

Cambio de entrenador sin éxito

El pasado siete de noviembre, el club navarro tomó la decisión de prescindir de los servicios de Enrique Martín Monreal, un entrenador que entró en la historia de Osasuna, primero por salvar al equipo del descenso a Segunda B en la temporada 2014-2015 tras llegar a falta de pocas jornadas para acabar el campeonato y en la pasada campaña, fue capaz de devolver al equipo a Primera División mediante el playoff, un éxito inesperado y dejando su sello en la actual plantilla que la conforman varios canteranos que debutaron bajo su cargo. Sin embargo, tras once jornadas, el equipo solo consiguió una victoria y se encontraba penúltmo a tres puntos de la salvación, por lo que el club dio el relevo a Joaquín Caparros. El técnico andaluz no ha dado aún con la tecla, sus cuatro partidos se cuentan por derrotas y el equipo no ha sido capaz de marcar un solo gol, lo que hace que el equipo se haya hundido aún más en la tabla, ahora mismo son últimos a cinco puntos de la salvación. Osasuna tiene que empezar a sumar de tres en tres empezando por Riazor, de lo contrario la Liga se les puede hacer muy larga.

Plantilla limitada y con bajas

El Osasuna, es uno de esos clubes que no pueden acometer grandes contrataciones. El club está obligado a intentar rentabilizar al máximos sus nuevos fichajes y sacar provecho de la cantera navarra. Lo cierto, es que su fichaje estrella, Sergio León, sí está respondiendo a la expectaivas jugando a gran nivel y anotando cuatro goles, pero no es suficiene, ya que un viejo conocido como Oriol Riera no está respondiendo a las expectativas, el francés Rivière tampoco e incorporaciones importantes como la de Digard han sido un fiasco, ya que el jugador procedente del Betis es baja para toda la temporada, para colmo Osasuna no ha podido contar con su gran perla Mikel Merino, ya que en clara necesidad de vender fue traspasado al Borussia Dortmund en verano. Lo cierto, es que ahora mismo son bajas seguras para Riazor: Oriol Riera, por el contrato de cesión, y los lesionados Miguel Flaño, Javier Flaño, Didier Digard, Oier Sanjurjo e Imanol García. Se puede decir que los rojillos llegan en cuadro y tratarán de defender y salir a la contra para aprovechar las ocasiones que se le presenten a sus dos mejores jugadores como son Roberto Torres y Sergio León.

Jugadores destacados

Roberto Torres

Un jugador de club, que lleva cuatro temporadas siendo indiscutible para sus entrenadores, a sus veintiocho años ha alcanzado la madurez futbolísica, es un jugador con capacidad para jugar entre líneas y enlazar con el punta. Además tiene bastante gol, ya que anotó 12 goles en la pasada Liga Adelante y este año en la máxima categoría ya lleva cuatro goles.

Sergio León

El futbolista cordobés es el principal peligro de los rojillos, la pasada temporada fue el máximo goleador de segunda por delante de Florin Andone, es un jugador que se desmarca bien y con buena definición. En Osasuna, ya ha logrado cuatro goles, pese a no ser titular en muchas jornadas. En Riazor será titular y llegará con hambre de gol, ya que en la pasada jornada a punto estuvo de batir a Ter Stegen y seguro que el goleador ya tiene puesta entre ceja y ceja la meta de Tytoń.