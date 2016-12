Google Plus

Resumen Deportivo 2-0 Osasuna en La Liga 2016

FINAL!! El Deportivo supera a Osasuna 2-0,gracias a los tantos de Andone en el minuto siete y de Ryan Babel en el minuto 42, el Deportivo cierra el año decimoquinto adelantando al Leganés en la tabla con deciseseis puntos, cuatro por encima del descenso, los navarros quedan últimos a cinco puntos de la permanencia.

90' Se reitra Ryan Babel y entra en su lugar Marlos Moreno.

89' Duerme el Depor el partido, Osasuna arroja la toalla.

85' Corner a favor del Depor, buena jugada de Juanfran. Atrapa Nauzet sin problema.

80' Segundo cambio en el Depor, se va Andone y entra en su lugar Joselu.

79' Amarilla para Cler, después de una falta sobre Bruno Gama.

78' Buen jugada individual de Babel, centra y atrapa Nauzet.

75' Corner a favor del Depor, buen balón de Çolak que despeja Nauzet.

74' Disparo de Causic que se va muy alto, sin peligro.

72' Entra Kenan Kodro por Miguel De las Cuevas.

72' Cambio en el Depor, se va Carles Gil ovacionado y entra en su lugar Bruno Gama.

71' Disparo de De las Cuevas sin peligro que se va muy alto.

70' CASI ÇOLAK!! Buen pase de Carles Gil se la da a Çolak, se revuelve en el área, consigue sacar un disparo que saca Nauzet a corner.

69' UYYYYY!! Se plantaba Riviere solo ante Tyton y se la deja atrás a León que no consigue tirar.

66' Falta de Juanfran a Roberto Torres sin balón, el madrileño ve la amarilla.

63' Empieza a gustarse Çolak, buen balón que le deja el turco a Carles Gil de tacón y le hacen falta.

62' Falta que centra Emre Çolak, cae Albentosa en el área y pita fuera de juego el colegiado.

61' Centro de Carles Gil al que no llega Babel.

60' Vuelve a tener más posesión el Depor que controla el partido.

59' Falta sobre Ryan Babel en campo deportivista, saca rápido Sidnei.

58 'Muy poco del Depor en ataque en esta segunda mitad y que ha perdido el control del partido en esta segunda mitad.

Facilita el Deportivo los datos de asistencia, 22.936 personas hoy presentes en Riazor.

55' Centro de Cler, remata muy forzado Riviere y atrapa Tyton.

54' Se reincorpora Carles Gil al encuentro.

53' Cae en el suelo lesionado Carles Gil, se duele en la pierna izquierda, está siendo atendido el valenciano.

52' Tarjeta amarilla a De Las Cuevas, se marchaba en velocidad el rumano Andone.

51' Puso la falta Roberto Torres y remató desviado David García.

50' Falta de Guilherme en campo deportivista.

49' Calientan Luisinho, Bruno Gama y Joselu por el Depor.

El Osasuna intenta salir más al ataque en el inicio de esta segunda mitad.

48' Tira alto Alex Berenguer.

46' Comienza la segunda mitad.

Parece que va poder comenzar la segunda parte, en los blanquiazules no hay cambios, en los rojillos entra Riviére por Fran Mérida.

Informa Dani Méndez en la retrasmisión de Bein Sports que se trata de un problema de suministro en la zona anexa al estadio coruñés.

Se retrasa el incio de la segunda parte debido a un fallo en la iluminación en el estadio.

Descanso: Gana el Deportivo 2-0 gracias a los tantos de Andone en el minuto siete y de Ryan Babel en el 42.

45' Tiro peligroso de De Las Cuevas que despeja Tyton.

42' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOL!! Ryan Babel remata perfecto un centro de Carles Gil

42' Centro de Alex Berenguer que detiene sin problemas Tyton

39´Jugada de Carles Gil que se marcha por linea de fondo, sacrá de puerta Nauzet

33' Gol anulado a Andone por fuera de juego.

31' Tiro de Fran Mérida que se va a corner.

29' UUUUUUUY!!! Buen centro de Juanfran, remata Andone y se va po poco.

24' Un pase entre líneas que apunto estuvo de dejar solo a Sergio León, fue bien al cruce Sidnei.

21' Ryan Babel tira alto un potente disparo con la zurda.

19' Maneja bien el cuero el Depor, le cuesta mucho a Osasuna entrar en el encuentro.

15' Tira Alex Berenguer, atrapa sin problemas Tyton.

14' Primer tiro de Osasuna, de Sergio León muy escorado que no encuentra puerta.

13' Sin rastro de Osasuna en ataque, el Depor tiene el 70% de posesión y maneja con comodidad el encuentro.

12' Remata Guilherme alto.

11' Falta de De Las Cuevas a Navarro.Cerca para buscar centro.

7' GOOOOOOOOOOOOOOOOL!!! La pone Emre Çolak y remata Florin Andone con un perfecto testarazo.

4' Lo intentaba Juanfran con un buen centro al que no llegó nadie.

2' Cae en fuera de juego Florin Andone.Comienza llevando la iniciativa el Depor.

1' José María Sánchez Martínez pita el inicio del encuentro en Riazor.

Banquillo Deportivo: Poroto Lux, Arribas, Luisinho, Mosquera, Marlos, Bruno Gama y Joselu.

XI Deportivo: Tyton, Fernando Navaarro, Sidnei, Albentosa, Juanfran, Guilherme, Borges, Carles Gil, Ryan Babel, E.Çolak y Florin Andone.

Banquillo Osasuna: Mario, Riviere, Unai García, Fuentes, Jaime, Kodro y Aitor Buñuel.

XI Osasuna: Nauzet Pérez, Tano, David García,Iván Marquez, Clerc, Causic, Fran Mérida, Berenguer, De Las Cuevas, Roberto Torres y Sergio León.

En cuanto al último partido entre ambos en Riazor, fue en el partido inagural de la temporada 2012-2013, los de José Luis Oltra vencieron 2-0 a los navarros gracias a los tantos de Riki y de Nelsón Oliveira.

El último precedente liguero entre ambos es del veinte de enero del 2013, aquel día Osasuna venció 2-1 en el Sadar al Deportivo de la Coruña, gracias a los tantos de Kike Sola y Nino, el tanto blanquiazul fue de un ex osasunista como Javier Camuñas.

El Deportivo de la Coruña perdió en su último compromiso liguero en el Bernabéu 3-2, partido en el que llegó a los últimos diez minutos con ventaja en el marcador.

El último partido de Osasuna fue una derrota 0-3 ante el Barcelona ofreciendo una buena imagen.

En A Coruña, Gaizka Garitano advierte del peligro de los colistas: "El que espere un partido como el de la Real, que sepa que será más complicado".Mientras que Florin Andone ve la posibilidad de alejarse mucho de Osasuna en la tabla: "No podemos permitir que Osasuna se reenganche a la la salvación".

En Pamplona, Joaquín Caparrós ha comentado que no pueden escapar más oportunidades: "Es una final". Sergio León no piensa en otro resultado que no sea la victoria: "Hay que ganar por lo civil o por lo criminal".

El Deportivo es decimosexto e intentará superar en la tabla al Leganés. Tras las derrotas de Granada y Sporting, los gallegos no acabarán el año en descenso pase lo que pase.

Osasuna llega al encuentro con siete puntos en la última posición, siendo el tercer equipo más goleado del campeonato.

El encuentro corresponde a la decimosexta jornada de la Liga Satander en la que el conjunto gallego, podría dormir hasta el próximo año cuatro puntos por encima del descenso. En cambio los navarros buscan ganar para no acabar el año como colistas de primera división.