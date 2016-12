Análisis Deportivo - Osasuna: se confirma la mejoría blanquiazul

Google Plus

El conjunto herculino encarrilaba el duelo contra el Osasuna de misma forma que los navarros: era una final. Días antes, tanto Garitano como los jugadores, avisaron que no había que confiarse ante un rival necesitado y que los tres puntos eran de vital importancia para cerrar el año lo más lejos posible del descenso. Y cumplieron, los locales fueron superiores en todo momento a los hombres de Joaquín Caparrós y brindaron, por segunda vez consecutiva, un triunfo a su afición dejando la portería a cero en casa, algo que no sucedía desde la temporada pasada.

Inicio fulgurante

El Osasuna llegaba al duelo con muchas bajas en su plantilla, con grandes ausencias en el once. Aún así, su técnico confiaba en sumar sus primeros puntos como entrenador rojillo en Riazor pero su ex equipo no se lo permitió.

Se podía esperar que los pamplonicas saltaran al terreno de juego a comerse al rival, a morder, a no dejar que los blanquiazules se acercaran a la portería defendida por Nauzet. No fue así. Sobre el verde dio la impresión de que el conjunto más necesitado era el de Gaizka Garitano, que monopolizó la posesión y no se cansó de tocar en campo contrario. El técnico Garitano hizo suyas las palabras de su homónimo en el banquillo contrario y sus jugadores estuvieron plenamente concentrados e intratables desde el minuto uno. Fruto de ello llegó el primer tanto local después de varias llegadas con cierto peligro al área visitante. Andone remataba un gran córner al fondo de las mallas y proseguía con su estado de gracia. Seis goles y dos asistencias en los últimos seis partidos, números que cualquier delantero firmaría.

Un buen ataque como buena defensa

En anteriores encuentros, el equipo coruñés acostumbraba a recular, ceder terreno al rival cuando se veía con ventaja en el marcador, intentando resguardar el resultado. Sin embargo, tras dar resultado frente a la Real Sociedad en un encuentro que finalizó con goleada para los gallegos, Gaizka no permitió que su equipo perdiese el dominio ni el control del partido tras subir el primer gol a favor en el luminoso.

En el minuto siete llegaba el tanto del rumano Florin pero eso no impidió que el Dépor siguiese sumando llegadas a la portería rojilla. Con un centro del campo donde se erigió un incontestable Guilherme, el cual ha ido de menos a más hasta completar este domingo su mejor partido en lo que va de temporada, los deportivistas consiguieron frenar las salidas del Osasuna y lograban recuperar rápido el esférico, muchas veces en campo contrario. Con la inoperancia de los visitantes en ataque, el cuadro blanquiazul se centraba en seguir atacando y, como no podía ser de otra forma, llegó el segundo tanto, obra de uno de los hombres de moda en Coruña: Ryan Babel.

Magia en tres cuartos de campo

Al principio de la temporada, el Dépor se antojaba como un equipo previsible en ataque, sin mordiente y que necesitaba mucho para simplemente generar una ocasión de gol. Aún así y, tras numerosos encuentros, Garitano parece haber dado con la tecla idónea para que su equipo sea temido en su aspecto ofensivo.

Gran parte de culpa la tiene el tridente ofensivo compuesto por Babel, Emre y Carles Gil. Tres hombres de una calidad inmensa y que cada vez se entienden mejor. Entre ellos suceden las acciones más claras en ataque, sin olvidarse del hombre que se sitúa en la punta, Florin Andone. Al buen hacer de ellos hay que sumar el trabajo incansable del rumano, que sigue ampliando su excelente racha a la vez de sumar otra grandísima actuación con la elástica blanquiazul. Le sigue Ryan Babel, que parece tener una segunda juventud y no se cansa de relucir su gran llegada, sumando ya cuatro goles en La Liga. Carles Gil parece haber encontrado por fin su sitio en la banda de Riazor, completando un buen encuentro y dejando clara su calidad y lo que puede aportar al equipo. Por último se encuentra el turco Emre Çolak, que levanta al público de su asiento en cada encuentro. Impredecible y talentoso, el otomano ha encontrado en las bandas dos compañeros con los que volver loca a la defensa rival moviendo el balón con criterio y tratando de hacer daño, buscando el gol.