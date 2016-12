Deportivo - Betis: puntuaciones de los dieciseisavos de la Copa del Rey

Los jugadores del Dépor festejan uno de los goles del partido. Fuente: RCDEPORTIVO

El Dépor gano en el último partido del 2016 al Betis de Victor Sánchez del Amo, consiguiendo con buen juego el acceso a los octavos de final de la Copa del Rey. Los goles de Arribas, Luisinho y Babel, que jugó su último encuentro en Riazor, dieron la victoria al equipo de Garitano.

A continuacion, la valoración que VAVEL otorga a cada uno de los deportivistas que participaron en este partido.

(0-3: muy mal / 4: mal / 5: Regular / 6: Bien / 7: Bastante bien / 8: Muy bien / 9: Fantástico / 10: Excelente / S.C: sin clasificar):

Gaizka Garitano:

7 | El entrenador deportivista leyó bien el partido e introdujo un equipo alternando titulares y suplentes. Otra vez no incluyó a ningún futbolista del filial en la convocatoria del equipo.

Rubén

7 | Cuando el Betis se acercó a la portería contraria, se encontró con buenas intervenciones del portero gallego, que estuvo muy seguro durante todo el partido. Poco pudo hacer en el gol de Piccini.

Juanfran

7 | Continua en un estadio de forma muy bueno. El madrileño, que está haciendo su mejor temporada desde que llegó al Deportivo, supuso una amenaza para el Betis cada vez que se sumó al ataque durante el partido. Además estuvo seguro en defensa.

Arribas

7 | Fue el autor del primer tanto de su equipo, después de una gran definición tras una falta lateral colgada de manera fantástica por Fayçal Fajr. Estuvo fino durante todo el partido.

Sidnei

6 | El brasileño no tuvo mucho trabajo en defensa en el partido de hoy, solo en los últimos minutos. Como siempre, tuvo una salida de balón exquisita.

Luisinho

8 | Se salió ante su gran enemigo Víctor Sánchez. El portugués estuvo omnipresente en ataque, e inclusó marcó un golazo desde fuera del área. Su mejor partido en lo que va de temporada.

Marlos Moreno

5 | El ex de Atlético Nacional estuvo apagado y no aprovechó esta oportunidad y no consigue tener continuidad en el equipo. No se le reprocha nada relacionado con el esfuerzo, pero no acaba de convencer en Riazor.

Mosquera

6 | El coruñés no tuvo mucho protagonismo en el partido. Estuvo eclipsado por un Guilherme que cada vez juega mejor. Esta en un momento difícil, y se le notó con falta de confianza en el día de hoy.

Guilherme

8 | Otro partidazo del portugués, que se está convirtiendo en el jefe del mediocampo coruñés. No se cansó de robar balones y repartir juego en todo el partido.

Babel

7 | El ex del Liverpool tuvo una dulce despedida en Riazor. Marcó el tercer gol y demostró que está en un muy buen momento de forma, pero no seguirá en el Deportivo y el Besiktas le espera con los brazos abiertos.

Fayçal Fajr

7 | Muy buen partido del marroquí. Estuvo muy preciso en las jugadas de estrategia y muy participativo en ataque. Pide más minutos.

Joselu

6 | No tuvo su mejor día hoy en Riazor. Sus compañeros no le encontraron y falló un penalti en la segunda parte que hubiese supuesto la sentencia del partido.

Bruno Gama

5 | Apenas tuvo tiempo en el partido. Va cogiendo minutos para poder estar en buena forma tras su lesión.

Emre Çolak

S.C | Sin tiempo. Entró en el minuto 89 por un Babel que se despedía de Riazor.

Borges

S.C | El tico entró al campo cuando quedaban apenas minuto para la conclusión del partido.