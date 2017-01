Entrevista. Juan Carlos: ''Me gustaría volver al Dépor, es mi equipo''

Fotomontaje: Anxo Rei (VAVEL)

Juan Carlos Real nació en A Coruña el 15 de Marzo de 1991. Canterano y seguidor blanquiazul, entró en las categorías inferiores del Deportivo en alevines, donde pasó la mayor parte de su vida deportiva ascendiendo de categoría hasta que con 18 años empieza a formar parte del primer filial del primer equipo y va convocado con la selección gallega sub-18. Un año más tarde se convirtió en pieza clave del Fabril, llegando a disputar 36 encuentros en una temporada. En 2012 consigue debutar con el primer equipo en Segunda División el último partido de liga tras conseguir el ascenso matemático, pero la temporada que viene al estar el equipo en la máxima categoría goza de menos oportunidades y tiene que salir cedido en busca de minutos al Huesca. Con el nuevo descenso del equipo a la división de plata, Juan Carlos vuelve ya como jugador del primer equipo. Tras el ascenso, consigue debutar en Primera División en un partido en Riazor ante el Valencia, pero en ese mismo año sale del Dépor en el mercado invernal hacía Tenerife. Al acabar la vigente temporada permanece sin equipo hasta enero de 2016 que ficha por su actual club de Rumanía, el CFR Cluj, donde consiguió la temporada pasada su primer título, la Copa de Rumanía, anotando el primer gol de la remontada y el gol decisivo que decantaría la tanda de penaltis.

Pregunta. ¿Cómo está siendo la aventura en Rumanía?¿Qué es lo mejor y lo peor de jugar allí?

Respuesta. Está yendo bastante bien, venía de una situación complicada en España al estar sin equipo y ahora he tenido la continuidad que deseaba. Lo mejor es que es una liga bastante seguida, aunque el nivel sea menor que en España, y tiene bastante repercusión en países cercanos. Lo peor de Rumanía es el frío que hace en invierno, hay días que es bastante difícil jugar.

''En Coruña no se dan oportunidades a los canteranos'' P. ¿Cómo se vive el fútbol en Rumanía?¿Te conoce la gente por la calle?

R. A nivel de medios de comunicación está a un nivel alto. Televisan todos los partidos y hacen muchos programas de televisión analizando los partidos, jugadas, debates en directo... Hay mucho seguimiento a través de la televisión. Es el deporte número uno y a la gente le gusta.

Vivo en una ciudad con mucha gente universitaria y no están muy pendientes del fútbol así que llevo una vida bastante tranquila en ese sentido. No es como cuando jugaba en el Dépor que sí que me conocía mucha gente por la calle en Coruña.

P. Ganaste la Copa de Rumanía con el gol de la remontada y con el de la victoria en la tanda de penaltis. ¿Cómo viviste ese día?

R. Junto con el segundo ascenso con el Dépor es el mejor momento de mi carrera. Se dieron muchas circunstancias para hacerlo especial. 6 meses antes estaba sin equipo, jugábamos en casa del rival con el estadio lleno de aficionados de ellos, al descanso perdíamos 0-2, pero conseguí marcar un gol y luego en los penaltis le dije al entrenador que quería tirar el último, y al final fue el decisivo! Poco más se puede pedir para ganar un título, una sensación difícil de explicar.

''Se prefiere traer a alguien de fuera que de la casa'' P. ¿Tienes intención de volver a jugar en España?

R. Sí, evidentemente me gustaría volver.

P. ¿Cuál ha sido tu mejor y tu peor momento deportivo hasta ahora?

R. El mejor, el segundo ascenso con el Dépor y ganar la Copa en Rumanía. El peor, los 6 meses que estuve sin equipo.

P. ¿Cómo ves al conjunto de Garitano este año?¿Conseguirá el objetivo? ¿Y el Fabril?

R. Creo que está yendo de menos a más. Ha tenido mala suerte en muchos partidos en los que se les escaparon puntos en el descuento y eso siempre te deja un poco tocado. Pero ahora el equipo está más seguro y creo que están yendo en una línea ascendente. No creo que pasen apuros para salvarse.

No he seguido mucho al fabril pero sé que harán todo lo posible para subir a Segunda B.

''No me sorprendieron los problemas que tuvo Luisinho'' P. ¿Te gustaría volver a vincularte al Dépor de alguna manera en un futuro?

R. Sí, ¿por qué no? El Dépor es mi equipo y eso siempre va a ser especial.

P. ¿Cómo se siente al ser uno de los pocos canteranos que han llegado a debutar en Primera División con el primer equipo?

R. Pues me alegra mucho por haberlo conseguido, porque como se puede ver hoy en día no es fácil llegar y haber formado parte de, entre otras cosas, un ascenso muy difícil. Crecer desde alevines y llegar al primer equipo es el sueño de todo niño de La Coruña, y yo lo he conseguido y es algo que me llevaré siempre. Pero me da pena que no seamos más. Creo que hubo y hay jugadores que pueden formar parte del primer equipo sin problema.

P. ¿Cuál crees que es la razón por la que hay tan pocos canteranos que consigan asentarse en el primer equipo?

R. Creo que es una cuestión de oportunidades y eso tendría que ser iniciativa del club. Hay que apostar y dar continuidad, en las buenas y en las malas. Y eso aquí no se da. Se está invirtiendo en cantera pero la realidad es que no hay un jugador del Fabril convocado ni en Copa del Rey hasta que no hay apuros. Hay gente que cree que si no se asientan es porque no valen, pero no es así. Del Fabril se pueden sacar jugadores muy buenos, pero sin apostar por ellos y darles continuidad es muy difícil. Los equipos en Primera que juegan con la mitad del equipo siendo canteranos es porque les dieron continuidad incluso cuando las cosas iban mal, y eso aquí no pasa.

''Me cuesta entender que me hayan silbado en Riazor'' P. ¿Sientes que en Coruña se le exige más a un canterano que a alguien de fuera?

R. No hay que generalizar, habrá gente que exija más y otra que comprenda lo que es ser un jugador que viene de categorías inferiores, pero parece que hay que demostrar cosas rápido y si no lo haces, ya no vales. Los jugadores jóvenes necesitan tiempo y aquí hay alguna gente que prefiere traer a alguien de fuera sin conocerlo de nada antes que darle tiempo a un chico joven de la casa.

P. ¿Alguna vez te han silbado en Riazor? ¿Cómo te sentiste?

R. Sí, choca que te silben en tu casa pero a mí me ha pasado. No era ni seré el único así que no me siento especial. Ahora no le doy importancia pero en aquel momento cuando eres más joven y siendo canterano te cuesta mucho entenderlo.

P. Tras el altercado que sufriste con Luisinho, ¿te sorprendieron los problemas que tuvo el año pasado?

R. No sé que fue exactamente lo que pasó, pero no me sorprendió.

Test rápido

P. ¿Un ídolo?

R. Valerón

P. ¿Mejor jugador del mundo?

R. Messi.

P. ¿Mejor entrenador?

R. Antonio Conceiçao.

P. ¿Tu gol que recuerdes con más cariño?

R. El penalti decisivo para ganar la copa con CFR Cluj.