Análisis Deportivo - Alavés: los gallegos evitan el KO en casa in extremis

La Copa del Rey genera ilusión en los equipos de parte media baja de la tabla. Es una gran oportunidad para equipos como Deportivo o Alavés de pelear por conseguir una competición, a pesar de que el formato a doble partido dificulta vencer a rivales como Real Madrid o Barcelona. Sin embargo, gallegos y vascos no quieren despedirse tan pronto del campeonato copero, y un empate a dos en Riazor deja todo vivo para la vuelta.

Partido de goles y alternativas en los últimos minutos, y un flojo papel de los locales en los primeros 75 minutos. Posteriormente llegó la reacción.

El Alavés no lo iba a poner fácil

Garitano no quería líos. Con pocas rotaciones, pues formó un once lleno de jugadores que pueden ser titulares en cualquier momento. Salvo en la portería, donde rotó y optó por Rubén, la defensa estaba formada por Arribas, Albentosa, Juanfran y Luisinho. En la medular, Mosquera y Borges formaban el doble pivote. Marlos en una banda, Bruno Gama en otra, Çolak de enganche y Joselu en punta. Sidnei se quedaba en el banco y Andone fuera de la convocatoria.

Todo empezó torcido. En el minuto 2, el delantero del Alavés Santos adelantaba a los suyos. Centro desde la izquierda, control orientado con el pecho del ariete y definición con la izquierda, imposible para el meta deportivista. Gol fuera de casa vale doble, y ese premio lo había cosechado el Alavés de forma sorprendentemente prematura.

A partir de ahí, asedio de los vascos, con innumerables llegadas desde la izquierda y centros desaprovechados por Santos. El Deportivo estaba dormido, y el Alavés quería incrementar su renta. Lo intentaba también desde lejos, como una acción de Feddal en el 32', cuyo disparo con la zurda se marchó desviado.

Todavía quedaba la puntilla para el Deportivo

No se acabaría la primera mitad sin otra acción perjudicial para el cuadro blanquiazul. Penalti a favor del Alavés en una acción dudosa en la que no parece que Mosquera toque a Llorente lo suficiente como para derribarle. No obstante, Edgar no perdonó, y sentenció al Deportivo antes del descanso. Turno de Garitano, que tenía misión de hacer creer a los suyos en la remontada.

Mejor tarde que nunca

El inicio de segunda parte no fue muy diferente a la primera mitad. El Dépor seguía 'sobado' y el Alavés se acomodaba. Poco a poco, los gallegos fueron asomándose al área rival. Lo intentaba en el 66' con un centro de Gama que remató Joselu desviado. En el 73', comenzó la heroicidad gallega. Genialidad de Bruno Gama desde la derecha con un 'caño' a Raúl García y una posterior definición magistral, también por debajo de las piernas de Ortolá. El resultado era de 1-2 y Riazor se aferraba a las grandes noches de A Coruña.

Comenzaría el acoso y derribo deportivista. Centro de Juanfran en el 78' que se quedó muerto en el área y que acabaría rematando Joselu desviado. En el 91', Albentosa realizó un cabezazo sensacional tras un córner, que Ortolá envió de nuevo a saque de esquina. Era el aperitivo a lo que se desataría segundos después, pues a 30 segundos del final, Bruno Gama centró desde una falta lateral. El balón acabaría siendo rematado por Joselu en el área chica, para establecer el 2-2 definitivo. Las tornas cambiaban y por una vez al Deportivo le sonreía la suerte en los últimos minutos. Probablemente de haber durado el encuentro 10 minutos más, la victoria se hubiera quedado en Riazor.

Alegría por la reacción del equipo

Garitano se mostró satisfecho por la remontada en la segunda mitad. "Seguimos vivos por la fé de los jugadores. Otro equipo con 0-2 y tal y como está el tema, con otro partido el viernes hubiera bajado los brazos, este no lo ha hecho, se ha sobrepuesto y ha dejado la eliminatoria viva."

Joselu declaró que "hay que quedarse con lo positivo, el equipo consiguió salir adelante. Jugábamos en casa y era importante sumar. Entre equipos de Primera División, los partidos son siempre muy disputados". Por otro lado, afirmó que la lesión de rodilla "está olvidada". Bruno Gama, por su parte, expresó que el Deportivo "quiere seguir con la Copa y va a ir a por ella. La eliminatoria está al 50%".

El último antecedente es negativo

La última vez que Alavés y Deportivo se enfrentaron en territorio vasco, a excepción de esta temporada, fue en la jornada 38 de la temporada 2005/2006. Un Alavés que acabaría descendiendo venció por 1-0 a los dirigidos por Joaquín Caparrós. El gol fue de Bodipo en el minuto 78, y en ese equipo militaban jugadores como Nene, Coromina, Bonano, Astudillo, etc.

Esa victoria condenaba al Deportivo a la octava plaza, tras ser adelantado por el Villarreal. Por su parte, el Alavés, que llegaba con opciones de salvarse, no pudo hacerlo tras la victoria del Espanyol. Desde entonces, Alavés y Deportivo no se han vuelto a enfrentar en Vitoria hasta esta temporada.

Malos años para el Deportivo en Copa

La temporada pasada, los blanquiazules cayeron en octavos por 4-1 en el global ante un Segunda División, el Mirandés. Está claro que no son buenos tiempos en esta competición para los de A Coruña. Hace dos temporadas ni siquiera llegaron a octavos de final tras caer en dieciseisavos ante el Málaga, y en la temporada 2013/2014, no aparecieron ni en esta ronda.

La última vez que los gallegos disputaron los octavos antes de la temporada pasada fue en la 2009/2010, en la que eliminaron al Valencia con 4-3 en el global, y cayeron en cuartos ante el Sevilla por 3-1.

El Deportivo de La Coruña quiere recordar viejas glorias en esta competición. Su palmarés es de dos Copas del Rey, y los de Garitano tratarán de apurar sus opciones en busca de la tercera. Todo pasa por vencer en Mendizorroza.