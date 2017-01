Google Plus

Garitano: "Ganar fuera es nuestra asignatura pendiente"

Gaizka Garitano compareció este jueves en rueda de prensa para hablar del primer choque liguero del año nuevo, además también se referió a la carga de partidos que va tener que afrontar una plantilla algo corta.

El preparador vizcaíno, no tuvo reparos en elogiar al Espanyol: "Defensivamente está muy bien, el equipo que mejor está defendiendo, tienen futbolistas de mucho nivel y será difícil para nosotros". Lo cierto, es que el Deportivo viene en buena dinámica y confía en los suyos: "Para ellos también será complicado porque estamos en buena línea, lo cierto es que necesitamos dar una campanada fuera". En la actual temporada, los blanquiazules aún no han ganado fuera, Garitano admite que necesitan sumar los tres puntos de visitantes ya: " Necesitamos ganar fuera de casa, tenemos que empezar el año con una buena racha en casa, ya toca ganar fuera y es nuestra asignatura pendiente". Preguntado sobre si es un partido que puede marcar un punto de inflexión, admitió que puede marcar una tendencia: "Necesitamos pegar ese golpe, ya estuvimos a punto de pegarlo en el Bernabéu, ya que no podemos vivir solo de lo que hacemos en casa".

"La apreciación hacía Pinchi es muy buena"

El míster también tuvo palabras hacía el canterano Óscar Pinchi, que dispuso de minutos en copa ante el Alavés en el primer partido del año: "Está en disposición de jugar, lo conozco bien y para nosotros es un jugador en proceso de formación que tiene que mejorar mucho para jugar en primera división".

Para el Espanyol será el primer partido del año y llegará con más descanso que los herculinos, algo a lo que Garitano resta importancia de cara el choque: "No será excusa, siempre que hay Liga y Copa nunca tenemos descanso suficiente, pero estaremos bien a nivel físico."

Gaizka no quiso entrar a valorar el mercado de fichajes, aunque si espera que haya contrataciones: "Tengo bastante con preparar partidos cada tres días, tengo máxima confianza en la gente que trabaja en el club y lo que tengo que hacer es centrarme en los jugadores que tengo".