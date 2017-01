Garitano: "No voy a hablar del árbitro, por si acaso"

Foto: RC Deportivo

"Un partido con alternativas". Así definió Garitano, el míster del Deportivo, el partido disputado ante el Espanyol en el RCDE Stadium saldado con el resultado final de 1-1. "Cuando empiezas ganando 0-1 siempre quieres ganar. Es una pena, cuando mejor estábamos, nos han empatado. Ha sido un partido con alternativas, en el segundo tiempo los dos equipos queríamos ganar. Creo que el empate es lo más justo", comentó Gaizka acerca del encuentro.

El Deportivo se adelantó en el marcador por medio de Celso Borges. El tico, en estado de gracia, hacía el que es su quinto tanto en lo que va de campeonato. Poco después Gerard Moreno deshacía la ventaja deportivista en el marcador poniendo el definitivo 1-1. "Nosotros ahí estábamos jugando muy bien. Esos 20 minutos del segundo tiempo es lo mejor que hemos hecho. Justo encajamos el gol cuando mejor estábamos jugando. Luego con la expulsión, el punto ya era bueno. El equipo ha hecho un gran trabajo en este duro campo", dijo el míster herculino.

"No voy a hablar, por si acaso. Creo que el árbitro ha estado bien."

La primera mitad adormeció a los espectadores que querían disfrutar de un buen partido en el día de reyes, llena de interrupciones y con pocos tiros. "El primer tiempo nos ha costado más. El Espanyol es un equipo muy físico y hasta que no se han cansado no hemos encontrado espacios. Luego en el segundo tiempo Bruno, Çolak... han aparecido más. Ambos equipos queríamos ir a por el partido y se ha visto un bonito segundo tiempo", comentó Garitano.

Los cambios en el Deportivo no llegaron hasta pasado el minuto 80. Acerca de esto, el técnico del conjunto gallego dijo que "muchas veces los cambios no mejoran las prestaciones del equipo. Los cambios hay que hacerlos cuando las cosas no funcionan o cuando un jugador está muy cansado. No era el caso. Hemos llegado al minuto 60-70 cuando mejor estaba el equipo y no he considerado hacer cambios".