Guilherme: ''Quiero continuar, espero que el Dépor me compre''

Fuente: R. C. Deportivo.

Guilherme compareció en la mañana del lunes ante los medios tras el entrenamiento en la sala de prensa de Abegondo para hablar sobre su gran momento de forma y sobre cómo afronta el equipo un mes con tanta carga de partidos sumado a la gran lista de bajas que tiene la plantilla, a la que esta mañana se ha sumado Bruno Gama, tras su lesión en el entrenamiento que le apartará de los terrenos aproximadamente durante un mes.

El brasileño es uno de los hombres del momento. Tras la salida de Mosquera del once inicial, el ex del Udinese se ha asentado en la medular formando una gran pareja con Celso Borges. Dice estar muy contento porque: ''el equipo está en muy buen estado y a nivel individual también estoy contento, creo que estoy en mi mejor momento de la temporada, aunque aún puedo dar más''. Sobre su compañero, Celso Borges admitió que: ''es muy fácil jugar con Celso, me ayuda mucho''.

''Cuando fiché, el Udinese ya sabía de mi intención de quedarme aquí''

Sobre el partido de este miércoles en Mendizorroza contra el Deportivo Alavés, Guilherme está seguro de que: ''vamos a jugar del mismo modo que venimos jugando y sabemos que tenemos que ir a por los tres puntos''. Con respecto al rival, Guilherme lo definió como: ''un equipo que intenta sorprender con buenos jugadores al contraataque, pero van a tener que ir a por el partido porque juegan en casa y nosotros trataremos de no encajar ningún gol''.

Finalizó comentando que Enero está siendo un mes muy complicado para el Deportivo por la gran cantidad de partidos que les toca jugar y más si pasan de ronda. La salida de Babel, sumado a las bajas de Carles Gil, Fayçal y Bruno Gama plantea la posibilidad de que el Dépor tenga que reforzarse en el mercado invernal, pero Guilherme cree que: ''tenemos buenos jugadores, pero necesitamos más ayuda''.