Garitano: "Vamos con la ilusión de poder pasar" | Imagen: RC Deportivo.

Gaizka Garitano compareció este martes en rueda de prensa para hablar del choque donde los deportivistas buscarán el pase a cuartos de la copa , además también habló de las bajas y posibles salidas en el equipo.

El técnico vasco transmitió lo especial que es un torneo como la copa por la ilusión que despierta: "La Copa es muy bonita, estamos en las rondas finales y vamos con la ilusión de poder pasar, es una final porque de no ganar, nos vamos fuera". El resultado de la ida no es del todo bueno para afrontar el partido de vuelta como visitante, pero tiene confianza en el equipo: "Intentaremos jugar como siempre, el 2-2 no es bueno para nosotros, necesitamos un empate con muchos goles o una victoria y plantearemos un partido difícil y esperemos que hasta el final no se decida la eliminatoria". El vizcaíno destacó las virtudes de su rival: "Es un equipo que defiende muy bien, hace ataques rápidos y tiene una gran consistencia "

El último en sumar su nombre a la enfermería deportivista ha sido Bruno Gama, lo que deja al míster con menos opciones, al menos este encuentro: "Estamos muy justos, a Bruno le hacen hoy las pruebas y esperemos que sea lo menos posible".

"Con Álex Bergantiños he sido claro"

Desde principio de temporada, Álex Bergantños no está entrando en los planes del técnico. Gaizka admitió que ha hablado con el jugador sobre su situación: "He sido claro con él, si se queda perfecto porque lo valoramos mucho". El técnico dice sobre el capitán que su mayor problema es la competencia: "Estamos contando con Guilherme, Borges y Mosquera, no han tenido una lesión o sanción y ese es el mayor inconveniente de Álex ".

Uno de los que entra en la convocatoria es Óscar Pinchi, del que Garitano dice tener "las mismas posibilidades que el resto de convocados de jugar".

Por último, el entrenador deportivista ha sido preguntado sobre el mercado a la espera de novedades y no ha querido mojarse sobre la calma de la directiva a la hora de afrontar nuevas incorporaciones: "Este mercado tiene su dificultad y yo con los efectivos que tengo intento sacar el mayor rendimiento, de lo otro se encarga el club y hay que tener paciencia ".