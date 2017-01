Gaizka Garitano: "No estoy contento con el resultado"

Garitano:"No estoy contento con el resultado"|Imagen:RC Deportivo

Gaizka Garitano compareció en rueda de prensa tras el empate del Deportivo en Riazor ante el Villarreal. Se mostró contento con el juego del equipo pero no con el resultado: "Hemos jugado contra un muy buen equipo, valoro mucho el partido que hemos hecho pero no estoy contento con el resultado, si quieres que te diga la verdad".

Garitano: "Creo que hemos podido ganar, sinceramente"

Recordó la situación que vive el Deportivo de buen juego y pocos puntos: "Otra vez es un partido más del Dépor, que si está ahí, empata, pero creo que hemos podido ganar, sinceramente. Ha sido un partido igualado pero lo cierto es que las ocasiones más claras han sido del Dépor, muy claras además". Quiso resaltar la buena actuación defensiva y añadió que han generado lo suficiente para marcar pero no lo consiguieron. Negó que el Dépor tardara en apretar al Villarreal: "No estoy de acuerdo, ha habido fases en la que no hemos podido apretar todo lo arriba que quisiéramos, aparte no se puede apretar al Villarreal 90' arriba como hemos ido en muchas fases del partido".

Al técnico se le preguntó también si con la llegada de Ola John ya podría salir Borja Valle, a lo que respondió que él no quiere que se vaya nadie: "Yo no quiero que se vaya nadie. Cómo se va a ir gente si hoy no tenemos ni para completar la convocatoria casi? Yo no quiero que se vaya nadie si no viene nadie. Ha venido Ola John pero con dos meses de lesión, no está capacitado, ahora mismo no puede jugar".



El técnico habló sobre el once con un sólo punta que presentó ayer el equipo, afirmó que con dos puntas el equipo lo hizo bien tanto en el Bernabéu como en Barcelona, el otro día contra el Espanyol, pero que Emre por una banda pierde un poco de rendimiento y que todas las piezas no se pueden encajar: "Si queremos jugar con dos puntas o cambiamos de sistema o escoramos a Emre un poquito a la derecha. Tampoco teníamos hoy un lateral largo. Nos da Laure otras cosas, que por cierto hoy ha estado muy bien, pero no tenemos a Juanfran que nos da para que Emre juegue de falsa banda. Poner el puzle todo no se puede". Sobre la titularidad de Arribas confirmó que no era por molestias de Albentosa, si no por ser algo más rápido y porque cuenta con cualquiera de los tres centrales de la plantilla.

Garitano sobre Kakuta: "Es un jugador que conozco y creo que nos puede dar cosas buenas"

También habló sobre la próxima posible incorporación del Dépor, Gaël Kakuta: "Es un jugador que me gustaba antes, lo conozco de antes cuando estaba en el Rayo, hizo buena temporada y ahora hay que ver cómo está también. Viene de China, ¿no? Ya veremos cómo viene, yo lo quiero ver en el campo, cuando los veo en el campo te digo si está peor o está mejor. Pero si, es un jugador que conozco y creo que nos puede dar cosas buenas".