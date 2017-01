Fotos e imágenes del Bergantiños 2-2 Dépor B, empate en As Eiroas

Algunos de los jugadores del once del Dépor B al inicio del partido. Imagen: Laura Santos (VAVEL)

No llegó la cuarta victoria consecutiva de los fabrilistas. El Dépor B comenzó el año de la mejor manera posible: ganando a la Sociedad Deportiva Compostela. También había salido victorioso ante el As Pontes en el Mundo del Fútbol de Abegondo y contra el Dubra en el Juan Baleato para finalizar la primera vuelta. Sin embargo, llegó el primer tropezón del año ante un serio Bergantiños en As Eiroas. Los de Miguel Filgueiras fueron a por los tres puntos desde el primer segundo del encuentro y no se lo pusieron nada fácil a unos flojos visitantes.

En los minutos anteriores al choque tuvo lugar el calentamiento previo por parte de ambos equipos en el verde.

Llegadas las 17.00 horas de la tarde del pasado domingo, tocaba poner a rodar el balón en Carballo. El Dépor B salió de inicio con: Álex Cobo, Blas, Arnau Campeny, Quique Fornos, Lucas Viña, Edu Expósito, Manu Molina, Álvaro Queijeiro, Jorge Carreón, Borja Galán y Jardel.

El Bergantiños presentó el siguiente once: Cristopher, Borja Facal, Iago López, Álex Sánchez, Prieto, Josito, Granada, Jorge Sáez, Piñeiro, Álex Pérez y Rodri.

Villanueva Carballo pitó el inicio del partido y los locales besaron el santo a los veinte segundos del comienzo. Rodri puso por delante a los suyos en el minuto uno aprovechando una mala salida de Álex Cobo.

Volvió a ver puerta Rodri no mucho tiempo más tarde. En el minuto nueve, el delantero introdujo de nuevo el esférico en la portería del guardameta fabrilista para aumentar distancias en el marcador.

Poco más que destacar por parte de los visitantes hasta llegar al descanso. Los de Cristóbal Parralo mostraron una de sus peores versiones. Mal juego, poco entendimiento y clara superioridad del rival.

Con la llegada de la segunda parte el desacierto fabrilista continuó. Sin embargo, Manu Molina puso el dos a uno en el minuto 65 tras un pase raso de Jardel que Edu dejó pasar para que el onubense marcase a placer.

Acortadas las distancias se sucedieron los primeros cambios. Jorge Carreón le dejó paso a Borja Domingo y Manu Molina hizo lo propio con Marcos Legaz, quien pisó el verde por primera vez en la temporada tras su lesión y colaboró en el juego del equipo con notables actuaciones.

A pesar de salir desde el banquillo, Borja Domingo siempre demuestra que tiene un gran olfato de gol. Y en Carballo no iba a ser menos. Once minutos le hicieron falta desde su entrada en el terreno de juego para poner el empate en el luminoso. El valenciano aprovechó un excelente pase al área pequeña de un acertado Edu Expósito para poner las tablas en el minuto 73.

Conseguido el dos a dos, Marcos Legaz fue derribado en el área y el árbitro pitó penalti a favor de los herculinos. Borja Galán fue el encargado de realizar el golpeo desde los once metros, pero su tiro fue directamente a la madera y la victoria no se pudo hacer efectiva.

Poca historia más hasta el final del encuentro. Dos a dos en un campo difícil y con un gris Fabril que acabó llevándose una excesiva recompensa.

