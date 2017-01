Kakuta: "Estoy muy feliz. Me gusta como juega el deportivo"

Foto de esta mañana tras el reconocimiento médico | Imagen: RC Deportivo

Kakuta es el nuevo fichaje del Deportivo de la Coruña. Llega cedido sin opción de compra, procedente del Hebei China Fortune. El ex de Sevilla y Rayo Vallecano es un extremo que puede jugar en las dos bandas. Ha pasado reconocimiento médico esta mañana en A Coruña, y tras ello, ha atendido a los medios en lo que ha sido su primera intervención ante la prensa como jugador deportivista.

Se mostró muy ilusionado con el reto

"Estoy muy feliz de volver a España, gracias al Deportivo. Esta liga me gusta mucho, por eso quería venir". El jugador manifestó así su alegría de volver a una liga como esta, una de las mejores del mundo. El francés afirmó que "le gusta como juega el Deportivo, queriendo el balón".

Por otro lado, una incógnita es saber en qué estado físico llega el extremo francés. Kakuta pidió calma. "Llevo un mes trabajando con un preparador físico y he trabajado un poco con el equipo en China. Estoy bien, pero necesito un poco de tiempo, no estaré para este viernes". No se espera el debut del atacante hasta la siguiente jornada, pues para esta semana parece que no va a llegar.

En cuanto a sus cualidades futbolísticas, Gäel se definió como "un jugador ofensivo. Puedo aportar goles, asistencias, etc. Voy a dar lo máximo de mí para ayudar al equipo". Garitano espera con ansia esa faceta que no abunda en un equipo al que le estaba costando hacer gol y crear en ataque.

Nuevo fichaje en el Deportivo de la Coruña, en esta ocasión un atacante, para tratar de paliar las carencias ofensivas mostradas en determinados partidos. Sin ir más lejos, el último empate a cero ante Villarreal en casa podría haber sido distinto de estar sobre el césped un jugador tan desequilibrante como Gäel Kakuta. Habrá que estar atentos a su progresión.