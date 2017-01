El Dépor Abanca mantiene la ilusión ganando el derbi

Google Plus

Imagen: RC Deportivo

El Dépor femenino consigue mantener la distancia con sus perseguidoras tras su último triunfo en el derbi coruñés ante el Victoria. Aún así, todavía se encuentra a siete puntos del Oviedo Moderno, líder destacado de la clasificación y que se encuentra intratable en la Liga.

Para el encuentro del pasado fin de semana, el entrenador Manu Sánchez dispuso sobre el terreno de juego a Malena, Miriam, Gere, Carmela, Miga, Tere, María Corral, Lía, Nuria, Estefi y Elvira, aunque también dispusieron de minutos las deportivistas Cris, Noe y Eva. El partido sería vibrante, comenzando con ocasiones para ambos bandos que no lograrían materializar. Dos buenas ocasiones para cada equipo en los primeros 15 minutos que no llegaron a besar la red de la portería. Tras el emocionante inicio de partido, siguieron las ocasiones a lo largo de la primera parte aunque no sería hasta cinco minutos antes de llegar al intermedio cuando se rompería la igualada en el marcador. Elvira remató un buen centro de Nuria para adelantar a las deportivistas, con leve colaboración de la guardameta local, e irse al descanso ganando por la mínima.

La segunda parte se reanudó con la misma intensidad con la que finalizó la primera, aunque hizo falta menos tiempo para ver un tanto. En el minuto 64, Gere conseguía hacer el segundo de las blanquiazules tras saque de córner, evitando las dudas sobre el equipo herculino. Siguió habiendo ocasiones y las locales pudieron recortar distancias pero no se movería más el marcador. Se llegaría al minuto 90 con el cero a dos y tres puntos más que obtendrían las coruñesas. Las deportivistas ganaron cómodamente y convencieron, fueron mejores en el derbi coruñés y todavía mantienen la ilusión pese a que la primera plaza de la clasificación parece casi inalcanzable.

La próxima semana, el Dépor femenino recibirá al Ave Fénix Racing en un duelo que se antoja igualado, enfrentándose segundas contra cuartas y estando separadas por solamente tres puntos.