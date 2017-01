Borja Valle sale cedido al Elche

Google Plus

Imagen: Bruno Pardo (VAVEL)

El antiguo jugador del Real Oviedo regresa a la Segunda División cedido por el club coruñés, tratando de encontrar una continuidad que no ha logrado tener sobre el campo vistiendo la elástica blanquiazul. Su salida se confirmó este miércoles, estando lesionado y tras las incorporaciones de Ola John y el francés Kakuta, incorporaciones que le cierran el paso hacia más oportunidades dentro del conjunto herculino.

"Quiero jugar, que es lo que me hace

feliz y es lo que vine buscando, si no es aquí habrá que buscar una salida"

Borja llegó este verano al Deportivo tras finalizar su contrato con el club asturiano, con el cual llegó a disputar 50 encuentros marcando 15 tantos en las últimas dos temporadas. Se erigió como uno de los hombres destacados en su equipo y en la categoría de plata, lo que hizo que equipos importantes de la máxima categoría del fútbol español pusieran sus ojos en él. Finalmente fue el Dépor quien consiguió hacerse con los servicios del jugador de Ponferrada. Sin embargo no ha logrado asentarse en A Coruña, disputando nueve encuentros (siete en Liga y dos en Copa) sumando un total de 308 minutos, siendo titular una única vez. No ha conseguido estrenarse como goleador deportivista y no realizó ninguna asistencia de gol, siendo lo más destacado una amarilla con la que fue amonestado en la competición copera.

Ante la falta de efectivos tras la salida de Ryan Babel y las inoportunas lesiones de Carles Gil y Bruno Gama, Borja Valle permaneció en la plantilla deportivista durante la primera mitad de este mes de enero, sumando más minutos bajo las órdenes de Garitano. Pese a retrasar su salida, tras los refuerzos invernales del Dépor y su reciente lesión, viaja hasta tierras valencianas para incorporarse a las filas del Elche hasta final de temporada, con la ilusión de recuperar su mejor versión y volver al siguiente año al Deportivo para asentarse definitivamente.