Debate: ¿quién debe acompañar a Sidnei?

Fotomontaje: Anxo Rei (VAVEL)

Albentosa o Arribas, Arribas o Albentosa. El debate del inicio d etemporada vuelve a estar de moda tras las últimas actuaciones del central madrileño, que sumó dos goles en Copa y fue titular en Liga frente al Villarreal completando un encuentro sin errores al lado del indiscutible Sidnei. Por eso, se plantea la duda de si Garitano debe dar paso a Alejandro Arribas en el centro de la zaga ocupando el lugar del imponente Raúl Albentosa, ¿Quién debe acompañar a Sidnei en el centro de la zaga?

Raúl Albentosa (Jose Souto)

El Deportivo cuenta con tres centrales de sobradas garantías para afrontar lo que resta de temporada. Una defensa en la que Sidnei es intocable y en la que queda dilucidar quién debe ser su pareja de baile: Albentosa o Alejandro Arribas. Un debate que se ha visto alimentado por la gran actuación del madrileño en el encuentro del pasado sábado ante el Villarreal. Si bien es cierto que el Deportivo debería rotar con más frecuencia aprovechando el nivel que hay en la plantilla a nivel defensivo, quien más debe contar es Raúl Albentosa.

Aunque el valenciano no tenga un juego de balón tan bueno como el de Arribas, Albentosa goza de un poderío aéreo indiscutible, tanto para defender como para atacar. Pero no sólo de centímetros vive un central, el valenciano suele demostrar un gran criterio táctico y un posicionamiento sobre el terreno de juego intachable. Por último y no por ello menos importante, Raúl Albentosa nunca se arruga ni se esconde en el momento de tomar responsabilidades y galones dentro del campo, es la clase de futbolista que anima a sus compañeros e intimida a los oponentes.

Por ello, Raúl Albentosa debe ser el habitual acompañante de Sidnei en la zaga blanquiazul.

Alejandro Arribas (Anxo Rei)

El exsevillista empezó la campaña suplente pero, tras el inicio de la Copa del Rey, parece haber aprovechado sus ocasiones y Gaizka Garitano ha empezado a contar con él como defensa titular en lugar de Albentosa, y así debería seguir.

Arribas ya fue el compañero de Sidnei en la zaga el año pasado, rindiendo a un gran nivel y complementándose a la perfección con el brasileño, el éxito está garantizado. No hay que olvidar sus fallos en la competición copera pero que pueden llegar a excusarse por su falta de ritmo tras no disfrutar de muchos minutos en Liga. Necesita continuidad para volver a ser el jugador que fue la temporada pasada.

Por otro lado, ofrece mejores cualidades que Albentosa. Mientras que Raúl basa su juego en su fortaleza y poderío cuerpo a cuerpo, Arribas posee mejor salida de balón así como velocidad, aspectos en los que más sufre Albentosa. Además, el madrileño se defiende bien en acciones cuerpo a cuerpo así como en el juego aéreo.

Arribas es un central que ofrece mejores características y que ya ofreció un gran nivel jugando al lado de Sidnei, por lo que, tras una primera vuelta en la que Albentosa ha sido titular, ha llegado el momento de Alejandro Arribas.