Dos balas para el Dépor

Foto: Carla Cortés (VAVEL)

Los gallegos se han hecho con los servicios de dos jugadores, que cuentan con una descomunal condición física, lo que le dará un plus de ritmo y velocidad al equipo.



La necesidad de reforzar las bandas es clara. Tras la marcha del extremo holandés, Ryan Babel y las bajas de Bruno Gama y Carles Gil, se han visto obligados a contratar jugadores para ocupar la posición de extremo. Los coruñeses están siendo mermados por las lesiones, y eso ha hecho que el holandés y el francés aterricen en La Coruña.



Ola John, era una de esas perlas, que despuntan en clubes de menor renombre, como lo fue en su día, el Twente. El holandés se crió en la cantera de la misma institución, por lo que tuvo la suerte de formarse en su país, hasta el año 2012, cuandó el Benfica se fijo en él. En el mercado invernal del 2014, tuvo que salir en busca de minutos a la Bundesliga, recalando en las filas del Hamburgo. Parece que no encajó en Alemania, por lo que probó con otra cesión, esta vez, en la Championship, concretamente en el Reading. Con el conjunto británico, hizo alguna que otra eximia actuación, pero no bastaron ni para convencer a sus propietarios, ni al club donde estaba cedido. Este año su destino ha sido el Wolverhampton Wanderes de la misma categoría que su último equipo, la Segunda División inglesa. No hay mucho que decir de su paso por los Wolves, con decir que no ha llegado a completar un encuentro, queda todo dicho. Ha sido una experencia frustrante para él de los Países Bajos, pero llega al Deportivo con ganas de resalcirse y practicar su mejor fútbol.



La trayectoria del galo, Gael Kakuta es algo más extensa, y cuenta con muchas más cesiones a sus espaldas. Los inicios del francés se retoman al 1999, cuando fue fichado por el Lens, para jugar en las categorías del club. Sus buenas actuaciones en la institución francesa, lo llevaron a ser contratado por el todopoderoso, Chelsea. Ese traspaso supuso un gran cambio en la vida futbolística del galo, pero desafortunadamente no pudo brillar en la capital inglesa. El veloz extremo ha llegado ha jugar en Inglaterra,en las filas del Fulham, Bolton y en las del mismo Chelsea; en Francia, concretamente en el equipo de su infancia, el Lens y en el Dijon; además pudo experimentar lo que es el Calcio, con La Lazio. No obstante, pasó por tierras hispanas, jugando en el Rayo Vallecano y en el Sevilla. Recientemente ha conocido lo que es la liga china. Ahora vuelve a La Liga Santander, una vez más, en calidad de cedido, y con la compleja labor de suplir a Ryan Babel.