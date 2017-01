Google Plus

Florin Andone: "Merecemos estar más arriba". Imagen: RC Deportivo

El delantero rumano comenzó hablando del partido disputado en el día de ayer, remarcando el rendimiento del equipo: “La primera parte fue bastante mala, aunque pudimos reaccionar en la segunda parte. Dimos la cara hasta el final, lo intentamos hasta el último minuto, pero no ha podido ser. El gol es importante, no hemos perdido y salimos reforzados de la segunda parte que hicimos. En los últimos minutos estuvimos cerca de hacer el segundo. Es fútbol, a veces la pelota entra y otras no. Hay que irnos con la cabeza bien alta porque lo dimos todo, hemos trabajado bien y hemos podido reaccionar a una primera parte muy mala. “

"Los últimos resultados positivos nos dan confianza"

Respecto al cambio de tendencia en los últimos minutos: “Ahora nos pasa al revés, unos meses atrás en los últimos minutos nos metían goles y perdíamos los partidos, ahora estamos intentando sacar las victorias. El resultado es la mejora de todo, del trabajo que hacemos, de conocernos cada día más, del compromiso del equipo y del buen juego. Los últimos resultados positivos o al menos de empate nos dan confianza y nos dan ganas de trabajar e intentar mejorar cada día.”

En cuanto al equipo en las últimas semanas, el jugador cree que “ahora el equipo está en una dinámica bastante buena y tenemos que seguir con esta actitud. Intentar sumar fuera, ganar pronto porque es una cosa pendiente y hacernos fuertes en casa.”

"Ahora estamos en una dinámica muy buena"

Tras ser preguntado por las dificultades que tiene el equipo para jugar con los Joselu, Emre Çolak y el mismo Andone, el delantero dice que “la sintonía con Joselu y Çolak es cuestión de tiempo, Joselu es un jugador muy comprometido, a mí me da igual si juego con ellos o juegan ellos dos, lo importante es el equipo y el bienestar del grupo. Yo jamás discutiré las decisiones del entrenador.” También destacó que lo importante no es el sistema con el que juegue el equipo “mientras consigamos lo que queremos como grupo.”

A nivel personal, Andone cree que “los primeros 10 partidos fueron complicados, pero a raíz del primer gol contra el Granada empecé a marcar y ya van siete, así que es una buena media. No estaría nada mal acabar la temporada con 14 goles, con trabajo, sacrificio y la confianza del cuerpo técnico poco a poco uno va mejorando y va consiguiendo los objetivos que se marca al principio de la temporada.”Su balance de la primera vuelta: “En lo colectivo ha sido un poco irregular, al principio no encontrábamos lo que queríamos ni jugábamos como estamos jugando ahora. Creo que llevamos dos meses y medio en una buena dinámica. El balance es positivo, empezamos de forma irregular o mal y ahora estamos en una dinámica muy buena, compitiendo con todos los equipos. Hay que aprovechar la dinámica positiva. Merecemos estar más arriba, tenemos equipo para estar ahí.”