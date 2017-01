Deportivo de La Coruña B 2016/17: Hugo Rama

Google Plus

Deportivode La Coruña B 2016/17: Hugo Rama. Fotomontaje: Laura Santos (VAVEL)

Hugo José Rama Calviño nació el 22 de noviembre de 1996 en Sigüeiro (Oroso, A Coruña). El mediocampo gallego llegó a las categorías inferiores del Deportivo de La Coruña tras jugar un año en el Sigüeiro previo paso por la cantera del eterno rival: el Celta de Vigo. Entró en el tercer año de juveniles del Deportivo de la mano de José Ramón González. Su buen hacer dentro de la cantera blanquiazul no hizo más que llamar a las puertas del Fabril de Manu Mosquera, hecho que le permitió debutar con el filial la pasada campaña.

Progresión ascendente en las filas herculinas

Los inicios en el filial blanquiazul no fueron un camino de rosas, ya que escasas eran las veces que entraba en las convocatorias. Fue titular las cinco primeras jornadas, pero su lenta adaptación a la categoría hizo que el entrenador decidiese alejarlo del verde. Pero todo cambió a partir de la jornada 27, cuando le arrebató el puesto a Álex Corredera. También lo hizo en los playoff de ascenso, donde participó con una sobresaliente actuación en los terrenos de juego hasta que fueron eliminados por el Navalcarnero.

Mucho trabajo, poca recompensa

520. Esos los minutos que ha jugado Hugo Rama del total de 1980 que han transcurrido desde el inicio de la competición liguera de Tercera División. 520 minutos que se reparten en 11 partidos, la mitad de los totales. El coruñés fue titular las dos primeras jornadas, pero no volvió a aparecer en el verde hasta la jornada seis ante el Órdenes tras una lesión que lo alejó de los terrenos de juego. Y es que Hugo no pudo volver de mejor forma. Entró en el minuto 46 y a falta de 60 segundos para el pitido final, Rama marcó su primer tanto de la temporada para poner el cero a tres en el luminoso.

La siguiente jornada, la siete contra el Villalonga en Abegondo, el coruñés volvió a experimentar lo que es salir titular. Jugó un total de 78 minutos y dejó buenas sensaciones en el césped tras su retorno. El fin de semana siguiente volvió a formar parte del once contra el Rápido de Bouzas. También lo hizo en El Mundo del Fútbol contra el Club Deportivo Choco, pero en el minuto 38 el de Sigüeiro tuvo que salir lesionado del terreno de juego. El golpe fue leve y volvió a salir desde el inicio la jornada siguiente en O Roxo frente al Cerceda. Sin embargo, el entrenador del filial decidió cambiar a Hugo en el minuto 37 por Edu Expósito. Y hasta ahí la regularidad de Rama en el campo.

Desde el 23 de octubre en Cerceda, Hugo no volvió a pisar el verde hasta tres jornadas después: el 13 de noviembre en casa del Racing Club Vilalbés. Salió de inicio y jugó un total de 75 minutos, donde demostró ser unos de los mejores del equipo a pesar del mal partido del filial. Pero de poco valió. El de Sigüeiro se cayó semana tras semana de las convocatorias hasta un mes y cinco jornadas después ante el As Pontes en Abegondo. Disputó únicamente 32 minutos para sustituir a Álex Corredera. Después de esto, Hugo únicamente ha jugado 15 minutos ante el Dubra (J19) y uno contra la SD Compostela (J20). Rama no ha vuelto a jugar con el equipo fabrilista hasta el día de hoy.

Hugo es un mediapunta con un excelente disparo y un gran manejo del balón que se asocia a la perfección con sus compañeros. Además, ha demostrado de sobra su valía tanto a final de la temporada pasada como en los escasos minutos que se le han permitido disputar esta campaña. Calidad y trabajo que se frenan por unas decisiones técnicas cuanto menos cuestionables. Está por ver si, como el año pasado, su progresión va de menos a mas dentro del verde.