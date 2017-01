Arribas: "Tenemos la ilusión de romper la racha negativa fuera de casa"

Imagen: RC Deportivo

El central madrileño atendió a diferentes medios de comunicación a tres días del comienzo de la segunda vuelta del campeonato liguero para el conjunto herculino, el cual se producirá en el estadio de Ipurua visitando al Eibar.

Primeramente, el zaguero se mostró satisfecho por poder gozar de minutos desde la titularidad: "Obviamente estás más contento que cuando no participas". También aprovechó el momento para aclarar que no busca una salida del club coruñés: "Creo que todo el mundo quiere jugar, buscar alternativas si no juega y es lo lógico". De esta forma disipó las dudas de su marcha, indicando que lo que desea no es irse sino "jugar, como todos".

"Tengo que demostrar partido a partido que puedo seguir jugando"

El defensor blanquiazul no quiso entrar a valorar la primera vuelta del equipo, admitiendo que para él "lo importante es al final de temporada". Aún así espera seguir en la misma línea para alcanzar, por lo menos, 42 puntos, que son en los que se suele situar como máximo la salvación en la categoría de oro del fútbol español.

En relación a la próxima jornada del campeonato liguero, Arribas insiste en romper la racha negativa que atraviesa el Deportivo fuera de casa, sin haber sumado todavía una victoria lejos de su feudo en lo que va de temporada. "Ipurúa es un buen campo para romperla", afirma, apelando a su entrenador Gaizka Garitano, el cual conoce a la perfección el rival que tendrán enfrente el sábado a las 18:00 horas. Así mismo, se congratuló por la posible vuelta de algunos compañeros lesionados como Bruno Gama o Carles Gil y la probable inclusión en la convocatoria de alguno de los nuevos fichajes (Ola John y Kakuta). "Hemos pasado de no tener a ninguno a tener a todos, estamos mucho mejor" declaró el central del Deportivo.