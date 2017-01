¿Cómo valoras la primera vuelta del R.C. Deportivo?

Google Plus

Fin de las primeras 19 jornadas ligueras y con ellas, fin de la primera vuelta de La Liga Santander. Aparte de las excepciones que como siempre, confirma la regla, el rumbo de La Liga Santander es bastante parecido a lo que se esperaba.

Sin embargo, las expectativas de la afición deportivista probablemente fuesen algo mayores a los resultados obtenidos hasta el día de hoy. Desde pretemporada, la plantilla dirigida por Gaizka Garitano pintaba muy bien, y muchos pensaban que a estas alturas se encontrarían cómodamente en las posiciones de media tabla.

A pesar de no estar realmente bien situados en la tabla clasificatoria, se puede sacar la parte positiva de la mejora del juego, así como de los resultados obtenidos. Además, se pudieron ver las caras más amables de jugadores como Emre Çolak, Carles Gil, Guilherme o el máximo artillero deportivista Florín Andone, que ha despuntado por fin.

El Deportivo tiene por eso una doble cara: por un lado se encuentran los momentos oscuros, con goles en contra en los últimos minutos, pocas ocasiones a favor, sequía goleadora de la delantera, y errores arbitrales que costaron en ocasiones puntos a los gallegos; y por otro la de la mejora del juego, mejor suerte en la acciones de peligro, la faceta más goleadora de Andone e incluso el tico Celso Borges, y la mayor suma de puntos, que al final es lo que acaba recompensando al equipo.

Al fin de estos 19 partidos, el Deportivo ha conseguido un total de 19 puntos, obteniendo una media de empate por partido. La diferencia con los puestos de descenso(que es a lo que mayor importancia se le atribuye), es de seis puntos. El balance de partidos ha sido de tan solo cuatro victorias, por siete empates y ocho derrotas. El golaveraje ha sido, como es de suponer, negativo, celebrando los deportivistas 24 goles y lamentando 29. Dividamos ahora los datos en dos fracciones: partidos en casa y partidos a domicilio.

En casa: Los pupilos de Garitano consiguieron sumar en tierras coruñesas 14 de los 19 puntos totales, logrando un balance de cuatro victorias, dos empates y tres derrotas. Estos datos pueden ser tranquilizantes cuando se trata de actuar ante su público, pero bastante preocupantes cuando su misión es puntuar lejos de Riazor. El golaveraje es en este caso positivo: la afición blanquiazul saltó de alegría con 15 goles, y sufriendo con diez en contra. El mejor partido de los herculinos se produció frente a la Real Sociedad, con un contundente resultado (5-1).

A domicilio: Desastrosos datos para el equipo herculino, que todavía no ha conseguido ganar lejos de casa. En un total de diez partidos como visitante, tan solo ha conseguido obtener cinco empates, y perder otro tanto número de partidos. Los goles a favor fueron escasos, nueve, mientras que los que encajaron entre Germán Lux y Tyton alcanza los 19. Esta situación lleva a que uno de los principales objetivos del vestuario blanquiazul sea conseguir la primera victoria a domicilio en esta campaña 2016/2017. El choque que estuvo a punto de desatar la locura en A Coruña fue en el Santiago Bernabéu, en el que casi salta la sorpresa, pero el Deportivo se quedó con la miel en los labios (3-2).

Los datos son objetivos y en la ciudad coruñesa se espera que dentro de 19 jornadas sean más alegres a la vista. Se dijo desde un primer momento que el objetivo principal era la permanencia en la categoría reina del fútbol español, mas muchos expertos de este deporte consideran que la posición que corresponde a este equipo no es la que se merece. Es un hecho que el juego mejoró significativamente, y los resultados acompañaron más que a principio de temporada. Y esta línea ascendente es la que debe continuar el Dépor para poder alcanzar los objetivos, pudiéndose permitir unas jornadas de relajación, alcanzándose rápidamente la salvación automática.

En este mercado invernal hubo movimientos en el equipo. En lo referente a traspasos, cogieron rumbo a otros equipos el holandés Ryan Babel, el hasta el momento tercer máximo goleador del equipo, para fichar por el Besiktas; Borja Valle, que saldrá cedido al Elche C.F. en busca de minutos en la categoría de plata, y el último fue Rubén Martínez, el portero de Coristanco que también salió de la entidad coruñesa en calidad de cedido para emprender una nueva aventura en el R.S.C. Anderlecht.

Con respeto a las llegadas, fueron tres los refuerzos invernales con los que se hizo Tino Fernández. El primero fue Ola John, un extremo cedido por el Benfica que llega para tratar de olvidar a Babel. El segundo refuerzo fue Gaël Kakuta, un veloz extremo francés que aterrizó en Coruña en calidad de cedido, proveniente del fútbol chino (Hebei China Fortune F.C.). Kakuta ya sabe lo que es jugar en la mejor liga del mundo, ya que militó en el Rayo Vallecano, destacando esa temporada, y posteriormente en el Sevilla F.C. El último en llegar fue el guardameta belga Davy Roef, también cedido, procedente del Anderlecht, con el que el Deportivo hizo una especie de trueque.

Se vieron cambios también en la estructura del once titular, ya que Garitano no contaba al principio con hombres como Carles Gil, Arribas y Guilherme o Borges, jugadores que se han ido haciendo un hueco con notables actuaciones, bien en copa (como Arribas, que parece que consiguió arrebatar el puesto a Albentosa), o por sus oportunidades en Liga, como Carles Gil o Guilherme. Estos últimos se han convertidos en piezas clave en los esquemas del técnico vasco, aunque con la lesión de Gil, se tuvo que buscar alternativas a ello.

En los últimos partidos optó por el doble-lateral Navarro-Luisinho, que no acabó de tener éxito. Ryan Babel tampoco comenzó como indiscutible, pero convenció a entrenador y afición que su lugar era el terreno de juego, y no el banquillo. Ante la marcha del holandés, Garitano se vio obligado a hablar con la dirección deportiva para realizar fichajes, a lo cual se respondió con las llegadas de John y Kakuta para las posiciones de extremos.

El Deportivo lleva, por tanto, un rumbo correcto, que no sobresaliente, en La Liga. Pero, disponiendo de una plantilla de calidad, con jugadores de grandes números como Andone (con siete tantos), o Emre Çolak (con cuatro asistencias), y trabajando como se hizo en los últimos meses, el equipo tiene potencial para acabar en media tabla y no pasar apuros en materia de salvación. Por tanto, cabe no descuidarse y seguir trabajando lo máximo posible para que la afición reciba los resultados que se merece.

Hasta el momento, el Real Madrid consiguió ser una vez más campeón de invierno (con un partido menos), con 43 puntos, seguido muy de cerca por la sensación de la presente campaña, el Sevilla F.C., con 42 puntos, otro por encima del Barça de Luis Enrique, que consiguió sumar 41. Comparten los puestos europeos Atlético de Madrid (en puesto Champions), Real Sociedad (que está cumpliendo con grandes expectativas) y Villarreal, en puestos de Europa League.

Por la zona baja, la tabla está muy caliente: como colista se encuentra el C.A. Osasuna, con únicamente nueve puntos, sin conseguir levantar cabeza; el Granada es penúltimo, con diez, y marca el descenso el Sporting, con 13 puntos. Únicamente el C.D. Leganés se encuentra entre el Dépor y el descenso,, habiendo una diferencia con los coruñeses de un punto (18 albergan los pepineros). El Valencia, con un comienzo marcado por los conflictos, se encuentra ya empatado a puntos con el Deportivo, 19, y parece que se dispone a remontar el vuelo.

Será una incógnita el resultado que pueda mostrar la tabla al final del presente ejercicio. Una vez concluida La Liga, será momento para los equipos de plantear las cuestiones positivas y negativas, y ver qué pueden cambiar para que el equipo funcione correctamente. En el caso del Dépor, parece que la clave está al alcance, pues aún no ha perdido este año (y lleva una racha de siete partidos invicto, contando La Copa de S.M. el Rey), por lo que el camino pinta bien. Como incentivo, cabe destacar que, al quedar eliminados en Copa del Rey por el valor doble de los goles a domicilio, el Deportivo solo está vivo en competición liguera, por lo que Gaizka Garitano se puede centrar exclusivamente en ella.