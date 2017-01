Entrevista. Juan Domínguez: ''Me esperaba un trato distinto del Dépor''

Google Plus

Juan Domínguez Lamas, nació en Pontedeume, A Coruña. Tiene 27 años y actualmente milita en el Mallorca en calidad de cedido por el Deportivo. Con tan solo 19 años, de la mano de Miguel Ángel Lotina debutó en la máxima categoría con el primer equipo del Dépor tras su marcha triunfante por el filial blanquiazul. La temporada del descenso de 2010, Juando empieza a jugar con más asiduidad junto a Alex Bergantiños en la medular, pero no sería hasta la temporada de Segunda División cuando logró consagrarse definitivamente como la perla de la cantera de los últimos años, llegando a disputar un total de 37 partidos y firmando actuaciones de gran rendimiento que le llevaron a conseguir cinco goles.

Con el ascenso, el coruñés volvía a Primera con el sueño de asentarse en el equipo de sus sueños. Esa temporada cuajó grandes actuaciones que llevaron a que grandes equipos como el Sevilla pusiesen el punto de mira sobre el joven gallego. Se llegó a hablar de una cantidad cercana a los cinco millones, pero Juan continuó en el Dépor y ese mismo año volvieron a la categoría de plata. Tras otro gran año de los blanquiazules con Juando dirigiendo al equipo desde la sala de máquinas se consiguió volver a Primera División. Pero aquel Juan Domínguez que había deslumbrado a Riazor con su juego se fue apagando lenta, pero inexorablemente. Su participación fue bajando paulatinamente hasta la temporada pasada que tan solo participó en nueve ocasiones, lo que le llevó a salir cedido el verano pasado en busca de minutos al Mallorca, donde se encontraban antiguos conocidos como Fernando Vázquez o Salomão.

Pregunta. Está contando con minutos y ha recobrado la confianza, ¿Se ve capaz de recuperar la titularidad en el Dépor?

Respuesta. Ahora mismo en mi cabeza solo está el hacer una buena temporada con el Mallorca, tanto a nivel colectivo como a nivel individual. En el futuro no sé lo que pasará. Creo que un mundo con tanta incertidumbre como es el del fútbol, es mejor ir día a día.

P. Se rumorea que tuvo varias ofertas para salir cedido, ¿Por qué elegió el Mallorca?

R. El Mallorca reunía todas las características que buscaba: Un club importante en el fútbol español con un buen proyecto de presente y futuro. Además de un entrenador que ya había confiado en mí en el Dépor.

P. ¿Piensa en otra cesión o se ve preparado para jugar en el Dépor la temporada que viene?

R. Como dije antes, solo pienso en hacer una buena temporada con el Mallorca a nivel colectivo e individual. Pensar en el futuro para mí no tiene sentido ahora mismo.

P. Hay varios ejemplos de jugadores de la casa que como usted tienen que salir en busca de minutos, ¿Es difícil asentarse en el Dépor siendo canterano?

R. La estadística dice eso. Hay muy pocos casos de canteranos que consigan hacerse con un sitio fijo en la plantilla, de hecho ahora mismo solo hay un canterano, y estuvo cedido en otros equipos antes de poder asentarse en el Dépor. Es cierto que asentarse en un equipo de Primera División siempre es difícil, pero los datos apuntan a que si eres canterano lo tienes un poco más complicado.

P. En esta temporada, ¿se conforma con la permanencia o aspira a jugar la promoción de ascenso?

R. Siempre hay que aspirar a lo máximo que te permitan los números, pero centrándote en cada semana, al final la clave para llegar lo más arriba posible es pensar en preparar lo mejor posible cada partido.

P. ¿Se ha sentido menospreciado o infravalorado en el Dépor?

R. No me gusta entrar mucho en estos temas porque siempre generan polémica, así que simplemente muchas veces me esperaba un trato distinto.

P. Fue pareja de Álex Bergantiños en la medular muchos partidos, ¿cómo está viviendo su escasa participación en La Liga?

R. Me entristece, porque viví muchos momentos deportivos con él, tengo muy buena relación y además es canterano y eso hace que tenga un sentimiento especial por el Dépor. No es una situación agradable para él.

P. ¿Qué pasó con aquel Juan Domínguez que tanto prometía tras el ascenso del Dépor?

R. Que está feliz en el Mallorca, porque en el fútbol por suerte o por desgracia influyen muchos factores externos a ti, tanto deportivos como extradeportivos que determinan tu situación y tu rendimiento.

P. ¿Cómo está viendo al Dépor este año?¿Cree que conseguirá el objetivo con más antelación que otros años?

R. La primera parte de La Liga no eran capaces de encontrar la clave, pero ahora los veo en una buena línea y con el buen equipo que hay estoy seguro de que aún van a mejorar más y conseguirán la permanencia con más antelación que las últimas dos temporadas.

P. ¿Fue usted quien busco una salida en busca de minutos o Garitano le comunicó que buscase una salida porque no contaba usted?

R. Fue una decisión consensuada entre el club, Garitano y yo. Las 3 partes creíamos que era la mejor opción.

P. ¿Cuál ha sido su mejor y su peor momento en tu carrera?

R. A nivel individual mi mejor momento fue el debut en Primera División, mi primer gol ( al Celta a pase de Valerón ) y la temporada del ascenso con el Dépor de Fernando Vázquez. Mi peor momento fue la temporada pasada.

P. ¿Sigue la actualidad del Fabril?¿Cree que este podrá ser por fin el año del ascenso a Segunda División B?

R. Miro la clasificación de vez en cuando, al no verlos jugar ni entrenar no puedo hacer una valoración, pero ojalá que esta temporada consigan el ascenso.

P. ¿Cuál es la persona con la que más mantiene el contacto del Dépor?

R. Mantengo el contacto con varios, pero quizás con los que más hablé hasta ahora son Alex Bergantiños y Manuel Pablo.

P. ¿El mejor jugador con el que ha compartido vestuario?

R. Valerón

P. Para finalizar, ¿una anécdota curiosa que le haya pasado con un aficionado?

R. Que recuerde ahora mismo, una aficionada una vez me pidió que fuese a arbitrar un partido que iba a hacer en el día de su boda.