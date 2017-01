Çolak: ''Tenemos equipo para estar más arriba''

Google Plus

Fuente: RC Deportivo

Çolak compareció ante los medios en la sala de prensa de Abegondo tras el entrenamiento matinal. El Dépor acaba la primera vuelta con 19 puntos, lo que hace indispensable una reacción por parte del equipo en la segunda vuelta para no pasar apuros a final de temporada. Quiso hacer hincapié en la buena racha del equipo y asegura que se verá un Dépor más fuerte en la segunda vuelta. El '8' del Dépor también tuvo palabras para las nuevas incorporaciones del conjunto herculino en las últimas semanas.

Con respecto al partido del sábado en Ipurúa ante el Eibar, Emre quiere ''sacar los primeros tres puntos fuera de casa en la temporada'' y añadió que considera al Eibar ''un rival muy difícil, pero vamos a hacer todo lo que podamos para llevarnos los tres puntos a casa''. Ante las pregunta de los periodistas sobre la particularidad de las dimensiones de Ipurúa, el turco no dudó en aclarar que ''tenemos jugadores con mucha calidad para jugar en cualquier tipo de campo''.

Sobre los 19 puntos que ha conseguido el conjunto de Gaizka Garitano en la primera vuelta, Emre piensa que ''19 puntos no son suficientes para salvarse y aunque los equipos ya tienen un buen ritmo, el Dépor va a hacer todo lo posible para conseguir más puntos en la segunda vuelta y estar más arriba en la clasificación''.

El otomano también quiso dar su su opinión sobre los dos fichajes del mercado invernal del Deportivo (Ola John y Gael Kakuta): ''No conozco mucho a Ola John, pero sí a Kakuta, ya que en sub-19 jugamos siete partidos contra él. Lo conozco y sé que tiene mucha calidad''. Finalizó hablando sobre la buena relación que existe con el ariete rumano Florin Andone: ''Me gusta marcar, pero me siento mucho más feliz cuando le doy una asistencia. Además él es muy bueno en el mano a mano, lo hizo muy bien con su pierna izquierda''.