Florin Andone: "Hemos dado la cara"

Foto: R.C. Deportivo

Tras la dura derrota sufrida en Eibar, central y delantero del Deportivo han hecho sus respectivas declaraciones.

Alejandro Arribas ha comentado en zona mixta su visión particular del encuentro: “Creo que ha habido una primera parte para cada equipo, en la primera han sido superiores, pero creo que en la segunda el Dépor ha sido infinitamente superior, no recuerdo ningún tiro a puerta del Eibar hasta el 3-1. El equipo ha hecho un buen partido y el marcador no lo refleja, hay que seguir trabajando”.

Respecto al mal inicio del equipo: “Adrián ha metido ese gol al empezar el partido y ya se nos ha puesto cuesta arriba, es un campo pequeño con muchas segundas jugadas, muchos balones aéreos… Hay que seguir trabajando, seguir siendo fuertes en casa e intentar sumar los tres puntos en el próximo partido”.

También ha dado una visión en contexto del partido: “el otro día en Las Palmas jugamos mucho peor que hoy y nos llevamos un punto, hoy hemos jugado mejor pero no hemos sido capaces de ganar. Nos centramos en el siguiente partido, el camino es muy largo, quedan 18 jornadas. Tenemos un objetivo claro y hay que luchar para conseguirlo".

No ha faltado la opinión del jugador sobre el posible penalti: “a mí me dicen que es penalti, pero tampoco lo veo bien así que no te puedo decir. Creo que es determinante.”

Tras Arribas, Florin Andone se paró en zona mixta para valorar el partido:

“Los primeros 15 minutos han sido muy malos, ellos han salido muy fuertes y nosotros todo lo contrario. A partir de ahí te pones con un 2-0 en contra y es difícil remar contra un equipo de esta categoría y más en su casa, pero creo que levantamos la cabeza, metimos rápido el 2-1 y luego lo intentamos de todas las maneras posibles. No ha podido ser, pero creo que desde el minuto 30 hasta el final hemos dado la cara y lo hemos intentado de todas las formas”.

Ha asegurado estar orgulloso del trabajo del equipo: “Estoy satisfecho de la actitud de mis compañeros, porque no hemos bajado los brazos hasta el final, aunque también estoy decepcionado por las ocasiones que he tenido y no han entrado. Yoel ha hecho grandes paradas si no fuera por él hubiéramos visto otro partido”.

“Hemos estado todos desacertados, estamos todos en el mismo barco, ganamos todos y perdemos todos. Toda la plantilla quiere ganar y hacerlo lo mejor posible. Tenemos que intentar jugar bien y ganar el próximo partido”.

Andone ha hablado también del árbitro, Juan Martínez Munuera, para el que ha tenido buenas palabras a pesar del polémico penalti: “No hay que quitarle mérito al árbitro, salvo la acción del penalti, que es clarísima, ha hecho un partido espectacular.