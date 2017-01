Análisis Eibar - Deportivo: los fallos defensivos condenan a los gallegos

Google Plus

Guilherme por delante del primer goleador del partido (Adrián) // Foto VAVEL de Ángel Ezkurra

El Deportivo de la Coruña gozaba de una oportunidad más para resarcirse y conseguir la primera victoria de 2017. El equipo llegaba al encuentro instalado en la zona baja de la tabla, pero con un colchón de seis puntos sobre el descenso, y cuatro partidos sin conocer la derrota en liga. Por su parte, los vascos se encontraban en una situación más cómoda, a 13 puntos del descenso.

El once elegido por Gaizka Garitano, que volvía a Ipurúa tras su triunfal etapa en el conjunto armero, estaba formado por Tyton; Juanfran, Arribas, Sidnei, Fernando Navarro; Borges, Guilherme; Carles Gil, Çolak, Bruno Gama; Andone. Equipo competitivo con mucho jugón, pues renunciaba a la velocidad de jugadores como Marlos o el recién incorporado Kakuta para aprovechar la calidad de Emre o Carles Gil.

El encuentro no pudo empezar peor

Muchas expectativas, confrontadas con una realidad prematura. A los cuatro minutos, cuando todavía no le había dado tiempo a algún despistado a ocupar su localidad, llegaba el primer tanto local. Incorporación de Luna por la izquierda, entrega a Enrich y este de primera se la deja tocadita a Adrián para que este imponga el 1-0 inicial con un disparo sensacional. Tocaba levantarse, pues había tiempo de sobra para gestar la remontada.

Avisaba el Deportivo con un cabezazo de Borges y un disparo de Andone por encima del larguero. Sin embargo, el siguiente gran acontecimiento no fue el empate, sino el 2-0 local en el minuto 15. Pase al hueco de Adrián a Sergi Enrich, que definía de forma fabulosa con su pierna derecha, con Tyton vencido hacia el otro lado. Se ponía mucho más difícil el poder sumar puntos y llevarse a A Coruña al menos un empate.

Gol inmediato para recortar distancias

Parecía difícil siquiera meter el primer tanto de la remontada, pero este se produjo a los tres minutos del segundo gol armero. Centro de Carles Gil con su pierna mala, y gran cabezazo de Emre Çolak, la sensación del Deportivo en las últimas fechas, para instaurar el 2-1 en el electrónico.

Tras este tanto, la misión era tratar de empatar antes del descanso. No obstante, las pocas ocasiones que hubo fueron del lado local, con varios tiros de Pedro León o Inui que intentaron sorprender al meta polaco del Deportivo. La primera parte finalizaba y quedaban 45 minutos para la heroica.

La remontada se quedó en intento

Comenzaba la segunda mitad y Garitano trataba de idear su plan B. Los gallegos empezaban con intensidad el segundo acto, y Andone gozó de una gran ocasión en el 49' para empatar, pero Yoel envió el cuero a saque de esquina. Un minuto después, Emre se anticipaba en un pase dirigido hacia él en el área y era derribado. Pese a que parecía claro, el árbitro no señaló pena máxima.

El ataque deportivista se basaba en el acoso y derribo con centros al área. Faltas y centros laterales que estaban poniendo en apuros a los locales, pero que no terminaban en gol. El primer cambio de Garitano fue Kakuta, que sustituyó a Bruno Gama. Se producía así el debut del ex de Sevilla y Rayo, entre otros.

En el 71', la sentencia vasca

En el minuto 66 la volvió a tener Andone, y de nuevo Yoel se mostró providencial para salvar a los suyos. Poco después, llegaría la sentencia. Fallo defensivo en cadena al no despejar un córner del Eibar, y el balón acaba llovido al área para que Enrich, que se marcó un partido sensacional, entregara a placer el balón a Lejeune para que este matara el partido a puerta vacía.

No obstante, Garitano y los suyos seguirían apurando sus opciones. El técnico dio entrada a Marlos y a Joselu, en busca de más dinamita arriba. Pero el Deportivo no era capaz, las ideas no brillaron y el encuentro murió sin ni siquiera un gol que diera vida a los herculinos. Resultado final de 3-1 y sabor agridulce.

"Hemos estado muy blandos en defensa"

Estas son las palabras con las que el técnico deportivista definía una de las claves de la derrota. Destacó que el equipo tuvo fallos en ataque y en defensa, y que es una lástima que "el equipo empezara mal el partido otra vez". No obstante, declaró que el equipo "tuvo 20 minutos mejores que el rival, igual que ellos, que fueron mejores en el principio del partido". Por último, quiso agradecer el gran recibimiento de su ex hinchada.

Andone también pasó por zona mixta y destacó que "el equipo ha dado la cara". Para el ariete rumano, hubo una parte para cada equipo, y además expresó que "el equipo ha hecho un buen partido pero el resultado no lo refleja". Sobre el penalti, parece haber opinión unánime en el vestuario: "me dicen mis compañeros que es penalti. Creo que es un hecho determinante". Aunque Florin matizó que salvo la acción del penalti, el colegiado realizó "un partido espectacular".

Sin conocer la victoria en 2017

El Deportivo ha disputado seis partidos en este inicio de 2017, con un bagaje de cero victorias. Cinco empate y esta derrota ante el Eibar ponen fin a un enero de detalles positivos. Aunque no se han conseguido los resultados esperados, el equipo estuvo muy cerca de clasificarse en la eliminatoria de octavos de final de Copa del Rey ante el Alavés, con un meritorio empate en la ida tras empezar perdiendo 0-2, y un 1-1 en la vuelta.

En Liga, los empates también son meritorios. Un resultado de 1-1 en el día de reyes en el difícil campo del Espanyol, más un empate en casa ante un equipo como el Villarreal, y de nuevo tablas en el marcador en Las Palmas ante la UD. Tres empates, dos de ellos en estadios muy complicados, y uno en casa ante uno de los máximos candidatos para jugar al menos en Europa League en la siguiente campaña.

Jugadores que empiezan a dejar destellos

Los cambios siempre son arriesgados. En el Deportivo están acostumbrados a las reconstrucciones de plantilla, y tanto en verano como en el presente mercado de invierno, la directiva del equipo gallego ha trabajado día y noche para peinar el mercado. En ese proceso, hay ciertos jugadores que han llegado esta temporada y es ahora cuando están empezando a mostrar su mejor nivel.

Florin Andone se ha convertido en el ariete de referencia en el equipo. Nombrado mejor jugador en Diciembre de la Liga, el rumano está mostrando sus credenciales: movilidad, rapidez y remate. Siempre insaciable, el ex del Córdoba espera aumentar su cifra goleadora.

El otro destacado de las últimas semanas es el turco Emre Çolak. Titular actualmente para Garitano por delante del doble pivote, el mediocentro está ofreciendo calidad, visión de juego y llegada al área. Al gol que anotó en Ipurúa hay que sumarle las tres asistencias que lleva en 2017: asistió a Borges en el empate ante el Espanyol, de córner a Arribas para el empate en la vuelta de Copa, y pase excelente en profundidad para que Andone pusiera el empate en Gran Canaria. Ante el Eibar se volvió a ver a un incisivo Çolak, que además forzó un penalti no señalado.

El partido en tierras vascas también dejó otro detalle: Carles Gil sigue mejorando, y Kakuta promete. El extremo galo mostró sus aptitudes y en el poco tiempo del que gozó, estuvo en constante busca de la pelota. Por otro lado, Marlos volvió a ofrecer un papel intrascendente, y Joselu no tuvo suficientes minutos para cambiar el encuentro.

Toca pensar en el encuentro ante el Betis

Los de Garitano reciben al Betis en el siguiente compromiso liguero. Tendrá lugar el viernes 3 a las 20:45 horas en Riazor. Entre los detalles a tener en cuenta, destaca la vuelta de Víctor Sánchez del Amo al estadio de su ex equipo. Por otro lado, los béticos llegaran con la moral en alza tras haber conseguido un sufrido empate en el Villamarín ante el FC Barcelona.

Del lado gallego, habrá que estar muy atentos al posible debut de Ola John. Kakuta puede entrar en escena, y el habitual rumor de Fede Cartabia se está afianzando y parece que el extremo puede llegar a las filas blanquiazules, aunque no se espera que llegue a tiempo para este siguiente partido.