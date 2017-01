Hasta el ascenso y más allá

Google Plus

MARCADOR: 1-0, MIN.10, ÓSCAR PINCHI. 2-0, MIN.34, EDU EXPÓSITO. 3-0, MIN.69, BORJA DOMINGO. 4-0, MIN.83, JARDEL

RC DEPORTIVO B: ÁLEX COBO, BLAS, QUIQUE FORNOS, NACHO MONSALVE, LUCAS VIÑA (ARNAU, MIN.79), EDU EXPÓSITO, MANU MOLINA, ÁLVARO QUEIJEIRO, BORJA GALÁN, ÓSCAR PINCHI (ÁLEX CORREDERA, MIN.75) Y BORJA DOMINGO (JARDEL, MIN.70).

Dicen que a lo bueno se acostumbra uno pronto. Pues para muestra de ello está el Fabril. Los jóvenes del filial se han acostumbrado a ganar y a sumar de tres en tres y parece que no piensan parar de hacerlo. Y bendita costumbre. Los herculinos han demostrado una vez más que su objetivo es llegar a 2ªB y no van a descansar hasta conseguirlo. Los fabrilistas afrontaban su nuevo choque en la competición de liga tras haber conseguido ganar siete de los últimos nueve encuentros, entre los que destaca la goleada a domicilio en el derbi coruñés al Club Silva por dos goles a cinco en A Grela. Una racha sobresaliente para los del filial.

Por su parte, el CD Barco llegaba también de haber ganado su último encuentro. Lo hizo frente a la Unión Deportiva Barbadás por la mínima. Sin embargo, anteriormente habían perdido ante el Negreira, ganado contra el el duro CCD Cerceda y empatado a ceros con el CD Choco. Sin duda una racha irregular de los de Javi Rey. Por ello, los visitantes pretendían encadenar una segunda victoria consecutiva y continuar por el buen camino, pero los fabrilistas lo impidieron demostrando su buena racha goleadora.

Supremacía blanquiazul

El partido comenzó con un aviso de Edu Expósito y otro de Blas, pero ambos se fueron por encima de la portería de Vicente. Y tras varias ocasiones deportivistas, llegó el primero del Fabril. Álvaro Queijeiro, tras un jugadón individual al borde del área, realiza un tiro perfecto al lateral de la portería que es detenido por Vicente. Sin embargo, aparece Óscar Pinchi para aprovechar el rechace y marcar a placer. Uno a cero para el Dépor B gracias a una gran labor del capitán local.

Con el luminoso inaugurado, el buen hacer deportivista continuó. La tuvo Óscar a pase de Edu en el minuto 14, pero después se sucedieron tres llegadas consecutivas de los visitantes. Finalmente no hubo nada que lamentar y regresó el peligro por parte de los fabrilistas. En el minuto 28 centró Blas y Borja Domingo prolongó de espuela, pero el balón únicamente se paseó por delante del arco visitante sin encontrar rematador. Tan sólo seis minutos más tarde, apareció Edu Expósito para aumentar la distancia en el marcador. Borja Galán recibió en la banda, puso un centro al catalán y este disparó pegado al palo con un gran tiro. Golazo.

A cinco minutos del final de los primeros 45, la tuvo el CD Barco de nuevo tras un fallo en la defensa fabrilista. Pero apareció Nacho Monsalve para atajar el peligro en un gran partido del madrileño en su vuelta a los terrenos de juego tras lesión. Dos a cero y descanso.

El monólogo continuó en la segunda mitad

Apareció más Borja Galán en la segunda parte, pero sin éxito de cara a portería. Avisó en varias ocasiones desde el principio de los últimos 45 minutos, pero sus tiros iban fuera de los tres palos o eran despejados por la defensa y sus centros no encontraban rematador. Pasados casi los primeros 25 minutos tras el descanso caracterizados por un monólogo local, llegó Borja Domingo para anotar el tercero del partido. El valenciano abre la banda hacia Óscar Pinchi y el coruñés se la devuelve con un centro raso para que el delantero marque a placer. Tan sólo tres minutos más tarde, González Franco pitó penalti a favor de los herculinos tras haber sido derribado en el área Óscar. Él mismo fue el encargado de tirar una pena máxima que fue detenida por el guardameta Vicente.

Domingo fue cambiado por Jardel inmediatamente tras su gol, en el minuto 70. Una vez dentro del verde, llegó con peligro en alguna ocasión. Tal fue así que puso el cuatro a cero en el minuto 83. Álex Corredera, quien había entrado para sustituir a Óscar, sacó un córner que fue rematado de cabeza por Jardel. El tercero del delantero en toda la temporada. Y poco más relevante hasta el pitido final. El Fabril suma y sigue sin pisar el freno. Próximo rival: Arosa SC.