Fichajes de enero que pasaron sin pena ni gloria por el Deportivo

Repaso a los peores fichajes del Deportivo en el mercado de fichajes de invierno. Fotomontaje: David Ponce

El Deportivo ha recurrido en numerosas ocasiones al mercado de fichajes de enero para resolver los problemas de una temporada hasta ese momento. El club coruñés ha acertado en numerosas ocasiones en este periodo de fichajes pero otras veces han llegado jugadores que pasaron sin pena ni gloria por el club del norte de España. Estos son algunos de ellos:

Stipe Pletikosa

Fuente: RCDEPORTIVO

El más reciente de esta lista. El meta croata llegó en enero para jugar sus últimos seis meses como futbolista profesional y apenas participó en dos partidos con la elástica blanquiazul (ante el Athetic de Bilbao y contra el Real Madrid) y encajó seis goles en total. Sin embargo, en el último partido de su carrera, ante el Madrid, la afición se volcó con él y se llevó un bonito recuerdo de A Coruña. Un tipo amable el croata.

Borja López

Fuente: Maxppp

El joven central asturiano llegó al Deportivo como cedido del AS Mónaco el 29 de enero del año 2015, para completar una plantilla que era corta en la parte defensiva. Sin embargo, no jugó ni un solo minuto con el Deportivo en una temporada que destacó por la milagrosa salvación en el Camp Nou con goles de Lucas y Salomão.

Hélder Costa

Fuente: Cesar Quián

Un extremo joven más del Benfica aterrizaba en tierras gallegas en el mercado de fichajes de invierno de la temporada 2014/2015 y apenas tuvo participación. Su caso es particular ya que se trata de un jugador totalmente prescindible en el Deportivo que ha pasado a ser en la actualidad uno de los mejores jugadores de la Segunda División inglesa. El portugués era representado por la agencia de Jorge Mendes.

Javito

A este jugador ni se le vio jugar. Llegó en el mercado de fichajes de invierno de la temporada 2010/11 con buen cartel tras fichar por el Olympiacos e irse cedido al club coruñés. Sin embargo, el Dépor no lo pudo disfrutar ya que nunca llegó el tránsfer de la operación, algo totalmente surrealista. Esta anécdota se recuerda con risas en A Coruña.

Pepe Sand

El delantero llegaba a Coruña después de triunfar como goleador en los Emiratos Árabes y en Argentina. En Coruña no dio la talla, apenas jugó y no marcó goles. Sin embargo, lo que le faltaba para triunfar en Europa no eran ganas, ya que se dejaba el alma cada vez que jugaba con el Deportivo. Al finalizar la temporada, el Deportivo no efectuó la opción de compra que tenía con él.

Tanto Lendoiro como Tino Fernández y sus direcciones deportivas han fichado estos años a futbolistas que no han dejado huella en el club coruñés. Este último mercado de invierno ha supuesto la llegada de Kakuta, Roef y Ola John, se verá si no corren la misma suerte que a los anteriores citados.