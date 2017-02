Garitano: "Tenemos que mejorar y necesitamos victorias"

Imagen: RC Deportivo

El entrenador deportivista atendió a diferentes medios de comunicación tras una sesión que no estaba prevista después del aplazamiento del partido de esta jornada, Deportivo - Betis, por el fuerte temporal que azota Galicia.

El técnico vasco se mostró contundente y entiende las razones que llevaron a suspender el encuentro ya que considera que "lo importante es la seguridad de los aficionados del Dépor, eso es lo que más nos preocupa, que no se mojen, que vean el partido a gusto", comentó. Aún así también deseó que los problemas que el viento causó sobre la fachada del estadio de Riazor sean reparados lo antes posible: "Que lo arreglen cuanto antes, sobre todo por el bien del aficionado y por su seguridad", insistiendo en la importancia que tiene la hinchada blanquiazul.

"Tenemos que mejorar pero también hemos hecho cosas buenas y no estamos lejos de ganar"

El próximo partido de conjunto coruñés volverá a ser fuera de casa, acumulando una racha de tres enfrentamientos lejos de su feudo, algo que Gaizka quiso comentar: "Ahora nos queda esta segunda vuelta muchos partidos en casa y menos fuera. Nosotros lo que queríamos era sumar y es otra semana que no sumamos porque no hemos jugado. No podemos hacer nada", admitiendo que desde ya están con la mente puesta en su próximo compromiso, el Athletic Club de Bilbao. Aunque cree que fuera de casa el equipo debe mejorar, no está del todo insatisfecho con la imagen dada de los suyos en lo últimos choques: "Venimos de empatar en dos campos muy difíciles, y en Eibar es verdad que entramos mal al partido", sentenció.

Problemas en los laterales

En la sesión de este sábado fueron varios los jugadores que no pudieron finalizar el entrenamiento con el resto de sus compañeros. Juanfran, Fernando Navarro y Laure tuvieron que retirarse antes de tiempo, aunque se espera que sus leves molestias no les impidan viajar a Bilbao.

Por su parte, dos de los fichajes de invierno, Ola John y Roef, no realizaron todo el trabajo con el resto del grupo. El jugador holandés sigue con su puesta a punto y realizó parte de la sesión en solitario. El nuevo guardameta herculino se ejercitó. en el gimnasio durante el entrenamiento en Abegondo.