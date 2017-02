El Arosa hace tropezar al Fabril

Google Plus

RC DEPORTIVO B: ÁLEX COBO, BLAS, QUIQUE FORNOS, NACHO MONSALVE, LUCAS VIÑA, EDU EXPÓSITO, MANU MOLINA (ÁLEX CORREDERA, MIN.67), ÁLVARO QUEIJEIRO (JORGE CARREÓN, MIN.67), BORJA GALÁN, ÓSCAR PINCHI (HUGO RAMA, MIN.67) y JARDEL.

No pudo ser. Los jóvenes del filial deportivista han caído por primera vez este año tras salir derrotados ante el Arosa en el coliseo pontevedrés. La increíble racha fabrilista se ha frenado debido a un tropiezo en A Lomba en la tarde del pasado domingo. Los herculinos llegaban a su nuevo partido como visitantes de la mejor de las maneras. Habían ganado nueve de sus últimos siete encuentros y se situaban en la segunda posición de la tabla de clasificación. Parecía que nada podía parar a los del filial coruñés.

El Arosa, por su parte, llegaba de una etapa más irregular. La jornada pasada empató a unos contra la Unión Deportiva Barbadás y las anteriores se habían saldado con victoria por goleada al Negreira, derrota ante un imparable Cerceda y nueva victoria contra el Choco por tres goles a dos en A Lomba. Los de Jorge Otero estaban en la quinta posición de la tabla y pretendían acortar distancias con los equipos en puestos de playoff. Y poco les costó.

Tablas en la primera parte

Los locales salieron al verde dominando el juego sobre los herculinos. Los de Vilagarcía se plantaron en el área rival y no dejaban salir el esférico del campo del Deportivo B. Los de Otero llegaban con facilidad y peligro a la portería de Álex Cobo. La primera para los blanquiazules la tuvo Borja Galán de cabeza en el minuto diez tras un saque de esquina, pero el balón fue desviado. Pero posteriormente siguió el dominio de los rojiblancos, a pesar de que sin éxito para penetrar en la portería de Cobo. Volvió a tener una ocasión aislada el Dépor B de la mano de Manu Molina. El tiro del onubense superó a Sergio, el guardameta local, y un zaguero del Arosa paró el esférico bajo palos. Y poco más para los visitantes hasta el final del partido. Unos superiores locales no dejaban salir el balón del campo del Deportivo B, pero tampoco conseguían materializar sus ocasiones. Descanso con el marcador sin estrenar.

Un partido que acabó siendo para olvidar

Inicio de la segunda mitad y gol de los locales. Sylla puso el uno a cero a los pocos segundos de reanudarse el encuentro en A Lomba tras un error defensivo del Fabril. Tan sólo diez minutos después, el Fabril cometió penalti sobre un jugador del Arosa en su área. Julio Rey fue el encargado de materializarlo desde los once metros, desde donde no falló. Tampoco lo hizo el minuto 67 con un nuevo penalti. Sí erró en su primer tiro, que fue parado por Álex Cobo. Sin embargo, el de Sant Boi rechazó el balón y Julio Rey supo aprovecharlo de nuevo. Tres a cero en poco más de veinte minutos.

Con la abultada distancia en el marcador, se sucedieron los tres cambios a la vez del Fabril: Hugo Rama por Óscar Pinchi, Alex Corredera por Manu Molina y Jorge Carreón por el capitán Álvaro Queijeiro. Con los cambios llegó una ligera mejoría del conjunto blanquiazul, pero con poco éxito. Jardel la tuvo en varias ocasiones y Carreón lo intentó con varios tiros a portería, pero nada salía bien. Sin embargo, apareció Álex Corredera en el minuto 88 para poner el tres a uno tras una gran jugada colectiva que finalizó en golazo. Pero de poco sirvió. Dos minutos, tres de descuento y fin del partido. El Fabril podía haber aprovechado la derrota del Rápido de Bouzas para acortar distancia, pero no sólo no la aprovechó, si no que desciende dos puestos en la clasificación tras la victoria del Cerceda. De segundos a cuartos, aunque igualmente dentro de los playoff. Próximo rival: Órdenes.