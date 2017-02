Fajr: "Estoy muy bien en el Dépor"

Google Plus

Imagen: RC Deportivo

El mediapunta herculino atendió a diferentes medios de comunicación en sala de prensa tras la sesión con el resto de sus compañeros, preparatoria para el choque de la próxima jornada, en la que los deportivistas visitarán al Athletic Club de Bilbao en San Mamés.

Fayçal quiso comentar sus ganas por volver a jugar con el Deportivo, aunque admite que la copa africana ha sido una gran experiencia para él: "He tenido la oportunidad de jugar una Copa África con mi país, estaba esperando eso desde pequeñito". Añadió que, pese a empezar suplente, consiguió afianzarse en el once titular gracias a su trabajo y confianza. Algo que tratará de seguir haciendo a las órdenes de Gaizka Garitano tras reincorporarse a la disciplina coruñesa: "Al final el fútbol es así, hay momentos que juegas y que no juegas, pero nunca voy a dejar de trabajar", añadió el marroquí.

Fajr comentó que tuvo una buena acogida en su vuelta al Dépor: "Todos me felicitaron por llegar hasta cuartos de final. No hemos hablado mucho pero yo estuve en contacto con algunos jugadores cuando estuve en Gabón, todos contentos. Pero hay que dejar eso y hablar del partido del sábado contra el Athletic", comentando que, pese a estar todo el mes de enero fuera, ya tiene la mente puesta en el próximo compromiso de la escuadra blanquiazul.

"Es verdad que había equipos pero yo estuve en Gabón con mi país y no quería hablar de ir a otro lado"

Ante los rumores surgidos en el pasado mercado invernal, el futbolista herculino desmintió cualquier información: "Estuve con la selección, con la cabeza en la Copa África y en el Dépor, y nada más", sentenció, aunque quiso añadir que "a mí no me gusta salir de un club en enero. No significa que quiera salir en junio", explicó Fayçal.

Concentrado ya en el próximo duelo, espera seguir sumando puntos y subir más puestos en la clasificación, sin dudar en que conseguirán realizar mejor temporada que la del año pasado: "Tenemos confianza y estamos todos juntos y vamos a coger los puntos y cumplir el objetivo de la permanencia lo más rápido posible".